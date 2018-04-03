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08:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 33,4%

К медикам обратились почти 15 тыс жителей региона.

Источник: РИА "Воронеж"

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе начала снижаться, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области в понедельник, 2 апреля. Эпидпорог превышен на 33,4% в регионе, а в Воронеже — на 24,2%. Неделей ранее заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 48%.

С 26 марта по 1 апреля к медикам обратились 14,8 тыс. жителей региона, в Воронеже — 8,8 тыс. человек. На предыдущей неделе в области заболели 17,7 тыс. человек. По данным специалистов, в регионе циркулирует вирус гриппа А (H1N1)-09. Большинство заболевших — дети до 14 лет. В связи с превышением эпидпорога заболеваемости в Воронеже по приказу управления образования и молодежной политики в школах продлили весенние каникулы по 4 апреля.

Кроме того, из-за высокой заболеваемости были закрыты учебные заведения на карантин. По данным на 30 марта, специалисты приостановили деятельность шести детских садиков, где 20% воспитанников не вышли на занятия из-за болезни. Также на карантин закрылись одно общеобразовательное учреждение и восемь групп в пяти детских садиках в районах области.

Сотрудники Роспотребнадзора напомнили жителям: чтобы не заболеть, необходимо чаще мыть руки, полноценно питаться, спать, пить много жидкости, принимать витамин С (содержится в шиповнике, цитрусовых, бруснике, малине, черной смородине, чесноке, укропе, имбире, репчатом луке). В период высокой заболеваемости лучше избегать мест массового скопления людей. Также советуют промывать носовые ходы солевым раствором, меньше прикасаться руками к своему носу, рту, глазам. Помещения нужно чаще проветривать, делать в них влажную уборку с использованием бытовых моющих средств.

При появлении симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо обращаться к врачам.

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