В Воронежской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 33,4%
К медикам обратились почти 15 тыс жителей региона.
К медикам обратились почти 15 тыс жителей региона.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе начала снижаться, сообщила
С 26 марта по 1 апреля к медикам обратились 14,8 тыс. жителей региона, в Воронеже — 8,8 тыс. человек. На предыдущей неделе в области заболели 17,7 тыс. человек. По данным специалистов, в регионе циркулирует вирус гриппа А (H1N1)-09. Большинство заболевших — дети до 14 лет. В связи с превышением эпидпорога заболеваемости в Воронеже по приказу управления образования и молодежной политики в школах продлили весенние каникулы по 4 апреля.
Кроме того,
Сотрудники Роспотребнадзора напомнили жителям: чтобы не заболеть, необходимо чаще мыть руки, полноценно питаться, спать, пить много жидкости, принимать витамин С (содержится в шиповнике, цитрусовых, бруснике, малине, черной смородине, чесноке, укропе, имбире, репчатом луке). В период высокой заболеваемости лучше избегать мест массового скопления людей. Также советуют промывать носовые ходы солевым раствором, меньше прикасаться руками к своему носу, рту, глазам. Помещения нужно чаще проветривать, делать в них влажную уборку с использованием бытовых моющих средств.
При появлении симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо обращаться к врачам.
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