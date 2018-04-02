В ДНК митохондрий нашли «мутации инфаркта миокарда»
Они расположены в генах, кодирующих белки клеточного аппарата для получения энергии.
Они расположены в генах, кодирующих белки клеточного аппарата для получения энергии.
Исследователи из Института общей патологии и патофизиологии, Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, Южного федерального университета и Инновационного центра «Сколково» изучили, как состав ДНК митохондрий влияет на вероятность развития ряда
Для исследования привлекли 225 пациентов с инфарктом миокарда и 239 человек без
Образцы ДНК митохондрий (эти органоиды имеют свою собственную кольцевую молекулу ДНК, по набору генов отличающуюся от хромосом ядра) извлекали из лейкоцитов крови испытуемых. Далее небольшие фрагменты этой ДНК «размножали» с помощью полимеразной цепной реакции и последовательность нуклеотидов в них определяли путем пиросеквенирования.
Прежде всего ученых интересовали гены, связь мутаций которых с образованием атеросклеротических бляшек они уже показали в предыдущих исследованиях. Эти гены и прочитывали с помощью пиросеквенирования. В них ранее обнаружили 11 вариантов замен, вставок и выпадений отдельных нуклеотидов. Встречаемость таких изменений состава генов (они называются однонуклеотидными полиморфизмами) митохондрий сравнили у пациентов с инфарктом миокарда и атеросклерозом и у членов контрольной группы.
Из всех изученных однонуклеотидных полиморфизмов два оказались связанными с пониженным риском развития инфаркта миокарда и один — с повышенным (они в два и более раза чаще встречаются в контрольной группе и группе больных инфарктом соответственно). Важно отметить, что однонуклеотидными полиморфизмами обычно называют варианты строения генов, встречающиеся с частотой больше одного процента и не всегда связанные с заболеваниями. Мутации же более редкое явление, они появляются меньше чем одном проценте случаев. Однако, поскольку ученые в данном случае искали именно полиморфизмы, ассоциированные с патологиями, в своей статье они называют их мутациями, несмотря на частоту появлений.
Интересно, что участок ДНК, в котором обнаружили генетический фактор риска инфаркта, кодирует один из белков, необходимых митохондриям для получения энергии. Видимо, мутация в нем снижает энергоэффективность волокон сердечной мышцы,
Инфаркт миокарда — это одно из клинических проявлений ишемической болезни сердца. При ней питание волокон в составе сердечной мышцы нарушается, т.к. просвет сосудов, несущих кровь к этому органу, сужается за свет их заполнения атеросклеротическими бляшками.
Ранее были известны лишь факторы риска инфаркта миокарда, связанные с образом жизни: избыточный вес, малоподвижный образ жизни и курение. Описанная работа показывает, что помимо внешних факторов есть и внутренние — генетические, притом связанные не с ДНК ядра, а с геномом митохондрий. Следующий интересный вопрос — как влияют друг на друга эти два типа факторов риска.
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