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19:43 (мск), источник: Чердак

В ДНК митохондрий нашли «мутации инфаркта миокарда»

Они расположены в генах, кодирующих белки клеточного аппарата для получения энергии.

Исследователи из Института общей патологии и патофизиологии, Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, Южного федерального университета и Инновационного центра «Сколково» изучили, как состав ДНК митохондрий влияет на вероятность развития ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Они обнаружили 11 вариантов мутаций, связанных с ростом риска атеросклероза, и 3 варианта, ассоциируемых с повышенной или, наоборот, пониженной вероятностью инфаркта миокарда. Авторы надеются, что полученные ими данные облегчат раннюю диагностику инфаркта либо помогут создать новые экспериментальные модели этого заболевания. Научная статья опубликована в журнале Disease Markers. Исследование поддержано грантом РНФ.

Для исследования привлекли 225 пациентов с инфарктом миокарда и 239 человек без сердечно-сосудистых заболеваний. Все они были пациентами университетской клиники МГУ или Исследовательского комплекса кардиологии Министерства здравоохранения РФ. Хотя состав испытуемых был подобран случайно, в первой группе преобладали мужчины, во второй — женщины. Кроме того, средний возраст участников исследования без сердечно-сосудистых заболеваний был на 13 лет меньше.

Образцы ДНК митохондрий (эти органоиды имеют свою собственную кольцевую молекулу ДНК, по набору генов отличающуюся от хромосом ядра) извлекали из лейкоцитов крови испытуемых. Далее небольшие фрагменты этой ДНК «размножали» с помощью полимеразной цепной реакции и последовательность нуклеотидов в них определяли путем пиросеквенирования.

Прежде всего ученых интересовали гены, связь мутаций которых с образованием атеросклеротических бляшек они уже показали в предыдущих исследованиях. Эти гены и прочитывали с помощью пиросеквенирования. В них ранее обнаружили 11 вариантов замен, вставок и выпадений отдельных нуклеотидов. Встречаемость таких изменений состава генов (они называются однонуклеотидными полиморфизмами) митохондрий сравнили у пациентов с инфарктом миокарда и атеросклерозом и у членов контрольной группы.

Из всех изученных однонуклеотидных полиморфизмов два оказались связанными с пониженным риском развития инфаркта миокарда и один — с повышенным (они в два и более раза чаще встречаются в контрольной группе и группе больных инфарктом соответственно). Важно отметить, что однонуклеотидными полиморфизмами обычно называют варианты строения генов, встречающиеся с частотой больше одного процента и не всегда связанные с заболеваниями. Мутации же более редкое явление, они появляются меньше чем одном проценте случаев. Однако, поскольку ученые в данном случае искали именно полиморфизмы, ассоциированные с патологиями, в своей статье они называют их мутациями, несмотря на частоту появлений.

Интересно, что участок ДНК, в котором обнаружили генетический фактор риска инфаркта, кодирует один из белков, необходимых митохондриям для получения энергии. Видимо, мутация в нем снижает энергоэффективность волокон сердечной мышцы, из-за чего они более чувствительны к нарушениям питания из-за ишемической болезни, чем в норме. А однонуклеотидные полиморфизмы, предположительно защищающие сердце от инфаркта, в предыдущих работах других авторов связывали с массой патологических состояний: мышечной слабостью, наличием белка миоглобина в моче и т. п. Пока этому факту нет объяснения.

Инфаркт миокарда — это одно из клинических проявлений ишемической болезни сердца. При ней питание волокон в составе сердечной мышцы нарушается, т.к. просвет сосудов, несущих кровь к этому органу, сужается за свет их заполнения атеросклеротическими бляшками. Из-за нехватки питания часть мышечных волокон сердца погибает и частично замещается клетками соединительной ткани. Фактически, на сердце образуется рубец — участок, не способный к сокращению. Из-за него нарушается работа всего органа. Однако атеросклероз сосудов не всегда приводит к развитию инфаркта, и по состоянию больного атеросклерозом нельзя однозначно определить, будет ли у него инфаркт или нет. На данный момент надежных методов ранней диагностики инфаркта миокарда и генетической предрасположенности к нему не существует. Авторы исследования выражают надежду на то, что полученные ими данные помогут в разработке таких методов.

Ранее были известны лишь факторы риска инфаркта миокарда, связанные с образом жизни: избыточный вес, малоподвижный образ жизни и курение. Описанная работа показывает, что помимо внешних факторов есть и внутренние — генетические, притом связанные не с ДНК ядра, а с геномом митохондрий. Следующий интересный вопрос — как влияют друг на друга эти два типа факторов риска.

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