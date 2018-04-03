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08:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже пройдет первенство ЦФО по вольной борьбе для спортсменов младше 16 лет

В соревнованиях примут участие более 200 юношей и девушек.

Первенство ЦФО по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет состоится в Воронеже 5 и 6 апреля. Соревнования пройдет в СК «Звездный» (Южно-Моравская, 3). Начало мероприятия -в 11 часов, вход свободный.

Состязания станут отбором на первенство России. В соревнованиях примут участие более 250 спортсменов из Московской, Смоленской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Липецкой, Ивановской, Тверской, Костромской, Тульской и Калужской областей. На первенстве будут разыграны медали в 22 весовых категориях.

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