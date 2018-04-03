В Воронеже пройдет первенство ЦФО по вольной борьбе для спортсменов младше 16 лет

Первенство ЦФО по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет состоится в Воронеже 5 и 6 апреля. Соревнования пройдет в СК «Звездный» (Южно-Моравская, 3). Начало мероприятия -в 11 часов, вход свободный.