В Вооружённых силах Германии вводят форму для беременных

Как отмечается, на данном этапе проводятся испытания в тестовых группах, прототипы могут быть изменены.

По информации представителя ведомства, стоимость разработки обойдётся в €650 тыс.

Уточняется, что беременными являются около 2% от 20 тыс. женщин, работающих в Вооружённых силах ФРГ. Раньше женщинам на больших сроках беременности разрешалось носить гражданскую форму.