В Вооружённых силах Германии вводят форму для беременных
Немецкая армия начинает серийное производство формы для беременных. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя Минобороны Германии.
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Немецкая армия начинает серийное производство формы для беременных. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя Минобороны Германии.
Как отмечается, на данном этапе проводятся испытания в тестовых группах, прототипы могут быть изменены.
По информации представителя ведомства, стоимость разработки обойдётся в €650 тыс.
Уточняется, что беременными являются около 2% от 20 тыс. женщин, работающих в Вооружённых силах ФРГ. Раньше женщинам на больших сроках беременности разрешалось носить гражданскую форму.
Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии дали жительницам страны право проходить службу в ВС государства, сообщает RT.
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