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20:10 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Лев запрыгнул в машину к студентам. Спойлер: он хотел поиграть

В таких ситуациях главное — не паниковать.

Во время сафари в Южной Африке в машину к студентам запрыгнул лев по имени Зевс. Они очень испугались и выбежали из автомобиля. Гиды просили их расслабиться и убеждали, что Зевс — самый дружелюбный изо всех львов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Водитель предупреждал нас: львы думают, что машина — игрушка и что в нее можно прыгать. Мы решили, что он шутит», — рассказал один из студентов.

В таких ситуациях главное — не паниковать. Вспомните, как в машину к мужчине пришел поиграть гепард.

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