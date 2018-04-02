Лев запрыгнул в машину к студентам. Спойлер: он хотел поиграть
В таких ситуациях главное — не паниковать.
В таких ситуациях главное — не паниковать.
Во время сафари в Южной Африке в машину к студентам запрыгнул лев по имени Зевс. Они очень испугались и выбежали из автомобиля. Гиды просили их расслабиться и убеждали, что Зевс — самый дружелюбный изо всех львов.
«Водитель предупреждал нас: львы думают, что машина — игрушка и что в нее можно прыгать. Мы решили, что он шутит», — рассказал один из студентов.
В таких ситуациях главное — не паниковать. Вспомните, как в машину к мужчине пришел поиграть гепард.
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