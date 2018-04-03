Дворец Ольденбургских под Воронежем закроют для посетителей на 5 дней
Свитский корпус будет работать в обычном режиме.
Свитский корпус будет работать в обычном режиме.
В Рамонском районе в очередной раз на время закроют для посетителей Дворец Ольденбургских. Объект не будет работать до пятницы, 6 апреля. Информация появилась в официальной группе музея «ВКонтакте» в понедельник, 2 апреля.
Свитский корпус продолжит работать в обычном режиме. Посетители смогут осмотреть экспозицию «Романовы. Ольденбургские. История отношений». Свитский корпус открыт в среду, пятницу, субботу и воскресенье с 10.00 до 18.00. В четверг — с 11.00 до 20.00.
Сотрудники Дворца Ольденбургских приносят посетителям извинения за временные неудобства.
До этого музей закрывали трижды — в декабре 2017 года, январе и феврале 2018 года. Это связано с реконструкцией одного из помещений, которое переоборудуют в электрощитовую. Бригада трудится в несколько этапов,
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