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21:52 (мск), источник: АиФ Прикамье

Максим Решетников представил журналистом своего «двойника»

На бал прессы губернатор приехал с Николаем Наумовым.

Источник: Аргументы и факты

В Перми 2 апреля прошёл бал прессы. С приветственным словом к журналистам вышел губернатор Пермского края Максим Решетников.

Не успел глава региона начать речь, как ему задали традиционный вопрос: «Как вы столько успеваете?». Максим Решетников решил раскрыть «секрет».

«Коля, ты где? Выходи уже», — позвал губернатор, и на сцену вышел Николай Наумов. Не так давно актёр выложил в Инстграм фотосравнение, поставив рядом со своим фото — фото губернатора.

«Ну, а что, похож!», — перепостил себе глава региона.

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Это сходство решили обыграть на празднике СМИ.

«Сколько гостей из Москвы я за вас встретил. Вот вы на Мотовилихинские заводы, а я — с ветеранами чай пить, вы — в Чайковский, а я — в техникум Славянова — чай пить, вы — с Владимиром Путиным чай пить, и я рядом — всего в 200 км в Барде — чай пью… », — шутил Николай Наумов.

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Журналисты шутку оценили.

По традиции в этот день представители СМИ вручили награды «Выбор прессы». В этом году её удостоились:

  • Анна Зуева представитель НКО «Территория семьи» за организацию социального склада.
  • Владимир Епанов, директор спорткомплекса «Прикамье» — а инициативу проведения Первого Пермского марафона и участие в его организации.
  • Петр Кравченко — за организацию «Сказариума» в рамках Большого Пермского фестиваля.
  • Алла Мезенцева, художественный руководитель театра «Пространство любви» — за постановку спектаклей с участием людей с ментальными особенностями.
  • Василий Югов, студент — за победу на Всероссийской олимпиаде по физике.
  • Всеволод Бедерсон — за организацию «Научных боёв».
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