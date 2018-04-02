Максим Решетников представил журналистом своего «двойника»

Источник: Аргументы и факты

В Перми 2 апреля прошёл бал прессы. С приветственным словом к журналистам вышел губернатор Пермского края Максим Решетников.

Не успел глава региона начать речь, как ему задали традиционный вопрос: «Как вы столько успеваете?». Максим Решетников решил раскрыть «секрет».

«Коля, ты где? Выходи уже», — позвал губернатор, и на сцену вышел Николай Наумов. Не так давно актёр выложил в Инстграм фотосравнение, поставив рядом со своим фото — фото губернатора.

«Ну, а что, похож!», — перепостил себе глава региона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgktMfOnOGc/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.30555555555556% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgktMfOnOGc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#Repost from @kolyanaumov ...Ну а что, похож!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/reshetnikovmg/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Максим Решетников</a> (@reshetnikovmg) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-21T05:28:26+00:00">20 Бер 2018 р. о 10:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это сходство решили обыграть на празднике СМИ.

«Сколько гостей из Москвы я за вас встретил. Вот вы на Мотовилихинские заводы, а я — с ветеранами чай пить, вы — в Чайковский, а я — в техникум Славянова — чай пить, вы — с Владимиром Путиным чай пить, и я рядом — всего в 200 км в Барде — чай пью… », — шутил Николай Наумов.

Журналисты шутку оценили.

По традиции в этот день представители СМИ вручили награды «Выбор прессы». В этом году её удостоились: