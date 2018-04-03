Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
Пять мощных взрывов прогремели в Хабаровске
Эвелина Блёданс вместе с мужем отпраздновала день рождения сына
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Как жить в России, если у тебя аутизм
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Пост Никиты Преснякова о трагедии в Кемерово возмутил соцсети
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
«Стыд»: В Сети об откровенных снимках Водонаевой
СМИ: Анджелина Джоли флиртует с женатым актером
Ирина Безрукова в элегантном платье станцевала с казаками
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
08:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Здания в центре Воронежа подсветили синим в поддержку людей с аутизмом

Город присоединился к акции «Зажги синим».

Источник: РИА "Воронеж"

Воронеж принял участие в международной акции «Зажги синим» в понедельник, 2 апреля. Мероприятие приурочили к Всемирному дню распространения информации об аутизме, установленному с 2007 года. В знак солидарности здания в центре города подсветили синим цветом, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

Воронеж присоединяется к акции «Зажги синим» уже в шестой раз. Синюю подсветку включили на зданиях правительства Воронежской области, мэрии города, Никитинской библиотеки на улице Плехановской, Воронежского государственного театра оперы и балета, Воронежской областной Думы на проспекте Революции. Архитектурную подсветку также изменили на других зданиях, пожелавших принять участие в акции.

Акцию «Зажги синим» придумала американская организация AutismSpeaks («Аутизм говорит»), которую основали бабушка и дедушка ребенка с аутизмом в 2005 году. Цель -привлечь внимание политиков и простых граждан к проблемам аутизма. Синий цвет выбрали потому, что мальчики страдают аутизмом в 4,5 раза чаще девочек.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Воронежская область получит 200 млн рублей на реализацию особо важных проектов
Три четверти резервов бюджета на 2018 год уже потрачены
Кондитер из Малайзии создает 3D-торты, которые жалко есть (фото)
Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Как избежать конфликтов в семье, где женщина зарабатывает больше
Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь