Здания в центре Воронежа подсветили синим в поддержку людей с аутизмом

Источник: РИА "Воронеж"

Воронеж принял участие в международной акции «Зажги синим» в понедельник, 2 апреля. Мероприятие приурочили к Всемирному дню распространения информации об аутизме, установленному с 2007 года. В знак солидарности здания в центре города подсветили синим цветом, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

Воронеж присоединяется к акции «Зажги синим» уже в шестой раз. Синюю подсветку включили на зданиях правительства Воронежской области, мэрии города, Никитинской библиотеки на улице Плехановской, Воронежского государственного театра оперы и балета, Воронежской областной Думы на проспекте Революции. Архитектурную подсветку также изменили на других зданиях, пожелавших принять участие в акции.