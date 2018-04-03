Здания в центре Воронежа подсветили синим в поддержку людей с аутизмом
Город присоединился к акции «Зажги синим».
Город присоединился к акции «Зажги синим».
Воронеж принял участие в международной акции «Зажги синим» в понедельник, 2 апреля. Мероприятие приурочили к Всемирному дню распространения информации об аутизме, установленному с 2007 года. В знак солидарности здания в центре города подсветили синим цветом, сообщила
Воронеж присоединяется к акции «Зажги синим» уже в шестой раз. Синюю подсветку включили на зданиях правительства Воронежской области, мэрии города, Никитинской библиотеки на улице Плехановской, Воронежского государственного театра оперы и балета, Воронежской областной Думы на проспекте Революции. Архитектурную подсветку также изменили на других зданиях, пожелавших принять участие в акции.
Акцию «Зажги синим» придумала американская организация AutismSpeaks («Аутизм говорит»), которую основали бабушка и дедушка ребенка с аутизмом в 2005 году. Цель -привлечь внимание политиков и простых граждан к проблемам аутизма. Синий цвет выбрали потому, что мальчики страдают аутизмом в 4,5 раза чаще девочек.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.