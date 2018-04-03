Пациентов в больницах Башкирии будут кормить по-новому

По словам главы ведомства, перед рабочей группой было поставлено несколько задач. Одна из них — разработка единого меню с различными вариантами диет для пациентов.

«Сейчас в медицинских организациях идет поэтапное внедрение стандартного Единого меню с учётом специфики конкретного учреждения и в соответствии с федеральными нормативными документами по лечебному питанию», — уточнил министр.

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Кроме этого разработаны новые формы контрактов, используемые при закупках продуктов питания и услуг лечебного питания, и программы организации и проведения внутреннего, производственного и ведомственного контроля лечебного питания с элементами ХАССП (Hazard Analysis Critical Control Points) — набор правил, основной целью которых является повышение уровня безопасности продуктов питания.

Как отметил Анвар Бакиров, региональным Минздравом организован ежемесячный мониторинг закупочной деятельности всех учреждений, взаимодействия их с ГКУ «Испытательный центр» и ведения претензионной работы.