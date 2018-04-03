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08:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские дворы приведут в порядок к майским праздникам

В Воронеже стартовал месячник благоустройства. 21 апреля всех желающих ждут на общегородском субботнике, 14 — на районных.

Источник: РИА "Новости"

Об уборке города говорили в понедельник на совещании в мэрии. Воронеж этой весной ждёт санитарная рубка парков, скверов и лесов, посадка растений, очистка контейнерных площадок. Особое внимание уделят уборке воинских захоронений и памятников в преддверии 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Исполняющий обязанности главы города потребовал от обслуживающих компаний мобилизоваться — привести все дворы в порядок к майским праздникам. Также, по словам Вадима Кстенина, необходимо обратить внимание на места, где этой зимой работали теплоэнергетики. Некоторые дворы оказались разрыты.

— Мы понимаем прекрасно, что, извините за сленг, мы расковыряли довольно большое количество сегодня элементов благоустройства для того, чтобы можно было оперативно отреагировать на устранение того или иного сбоя в теплоснабжении. Поэтому нам предстоит за летний период все элементы благоустройства восстановить. Пожалуйста, все порывы проанализируйте. Сделайте график устранения всех тех мест, где нарушено благоустройством — сказал градоначальник.

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