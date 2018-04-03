Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Владимир Путин сделал кадровую перестановку в МИД
Скрипаль о лжи Британии: «Меня отфутболили, они врут»
Почему депутаты не могут прийти к согласию по поводу беби-боксов
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против России
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
«Стыд»: В Сети об откровенных снимках Водонаевой
Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
Лолита пришла на шоу Урганта в пиджаке цвета фуксии
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
09:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Три девушки из Казани пробились в полуфинал конкурса «Мисс офис»

(Казань, 2 апреля, «Татар-информ»). В Казани 31 марта прошел региональный отбор среди офисных сотрудниц для участия в Международном конкурсе красоты «Мисс офис-2018». В полуфинал прошли сразу три участницы, сообщает оргкомитет конкурса.

Источник: ИА Татар-информ

Среди победительниц регионального отбора — дизайнер компании «Барс-Синтез» Юлия Экомазова, менеджер-дизайнер компании «Реклама оптом» Жанна Низамова и доцент Казанского кооперативного института Российского университета кооперации Марина Смолягина. Амалия Алимова, ведущий экономист «Россельхозбанка», победила в голосовании на сайте женского портала WDay. Все участницы получили подарки и сертификаты.

Конкурсанток оценивали строгие члены жюри. Среди них — финалистка «Мисс офис-2017» из Казани Гульфия Галлиулина, главные редакторы, руководители, дизайнеры и преподаватели.

Кастинги пройдут еще в 21 городе России. Только сотня лучших девушек из России и зарубежья пройдет в полуфинал и будет допущена к интернет-голосованию. В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал шоу выйдут 30 самых успешных девушек, но победит только одна. Именно она получит звание «Мисс офис-2018» и главный приз — 2 млн рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Редкая сова поселилась рядом с административным зданием «Нижней Камы»
Три четверти резервов бюджета на 2018 год уже потрачены
Черноморский флот будет бороться с «украинским пиратством»
Следствие установило всех причастных к теракту в Петербурге
В Британии с делом Скрипаля связали новейшую российскую бомбу
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Как избежать конфликтов в семье, где женщина зарабатывает больше
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Дочь Михаила Пореченкова уехала жить в Голландию Варя поступила на факультет «Коммуникации и медиа» в университет в Роттердаме.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь