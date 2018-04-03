Три девушки из Казани пробились в полуфинал конкурса «Мисс офис»

Среди победительниц регионального отбора — дизайнер компании «Барс-Синтез» Юлия Экомазова, менеджер-дизайнер компании «Реклама оптом» Жанна Низамова и доцент Казанского кооперативного института Российского университета кооперации Марина Смолягина. Амалия Алимова, ведущий экономист «Россельхозбанка», победила в голосовании на сайте женского портала WDay. Все участницы получили подарки и сертификаты.



Конкурсанток оценивали строгие члены жюри. Среди них — финалистка «Мисс офис-2017» из Казани Гульфия Галлиулина, главные редакторы, руководители, дизайнеры и преподаватели.



Кастинги пройдут еще в 21 городе России. Только сотня лучших девушек из России и зарубежья пройдет в полуфинал и будет допущена к интернет-голосованию. В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал шоу выйдут 30 самых успешных девушек, но победит только одна. Именно она получит звание «Мисс офис-2018» и главный приз — 2 млн рублей.