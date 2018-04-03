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00:35 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Узбекистан будет широко отмечено 90-летие Чингиза Айтматова

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О широком праздновании 90-летия со дня рождения великого писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова».

Согласно документу, именем Чингиза Айтматова назовут улицу в Ташкенте, а в школе № 33 Паркентского района Ташкентской области будет установлен бюст писателя.

В рамках празднования знаменательной даты планируется издать книгу воспоминаний «Чингиз Айтматов и Узбекистан», говорится в документе.

Планируется также создать документальный фильм о жизни и творчестве писателя, а также поставить новый спектакль и снять художественный фильм по мотивам его произведений.

В Узбекистане будет проведена научная конференция «Чингиз Айтматов и узбекская литература». Также будут организованы тематические встречи и литературные вечера в школах, вузах, воинских частях и трудовых коллективах с участием известных поэтов, писателей и ученых.

Во второй декаде декабря в Узбекском Национальном академическом драматическом театре состоится творческий вечер, посвященный памяти Чингиза Айтматова.

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