В Волгограде стартовал месячник по благоустройству

Как сообщает пресс-служба мэрии, основные работы по благоустройству в зеленых зонах выполнят муниципальные специализированные учреждения — «Волгоградзеленхоз» в Центральном районе, МБУ «ЖКХ» — в других районах города. Порядок во дворах наведут управляющие организации. Активное участие в субботниках и санитарных часах примут сотрудники муниципальных предприятий, бюджетных организаций, администраций города и районов. К уборке также подключатся ТОСы, коллективы промышленных предприятий, коммерческих организаций, учреждений, высших и средних учебных заведений, которые наведут порядок на подведомственных территориях.
Кроме того, в течение месячника будут организованы общегородские дни чистоты и благоустройства, в рамках которых к уборке городских территорий могут присоединиться все неравнодушные волгоградцы. Проведение общегородских субботников запланировано на 14 и 21 апреля 2018 года.
Вместе с уборкой парков и пешеходных зон в городе пройдут активные работы по очистке дорог от песка и грунта, скопившихся за зиму вдоль бордюров, а также нанесению разметки.
Обязательной составляющей плана весенних мероприятий является работа по ликвидации несанкционированных свалок — до конца апреля коммунальным службам предстоит убрать свыше 40 таких мест, откуда планируется вывезти свыше 400 тонн мусора. В том числе ряд субботников пройдет на прибрежной территории вдоль Волги.
Кроме того в рамках весеннего месячника на территории города будет высажено свыше 1, 5 тысяч деревьев и кустарников. Помимо посадочных работ, сотрудники коммунальных служб приведут в порядок малые архитектурные формы — отремонтируют испорченные вандалами лавочки и урны, а также установят новые — в местах отдыха и зеленых зонах появятся около 100 лавочек и столько же урн.
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