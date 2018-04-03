В Волгограде стартовал месячник по благоустройству

Как сообщает пресс-служба мэрии, основные работы по благоустройству в зеленых зонах выполнят муниципальные специализированные учреждения — «Волгоградзеленхоз» в Центральном районе, МБУ «ЖКХ» — в других районах города. Порядок во дворах наведут управляющие организации. Активное участие в субботниках и санитарных часах примут сотрудники муниципальных предприятий, бюджетных организаций, администраций города и районов. К уборке также подключатся ТОСы, коллективы промышленных предприятий, коммерческих организаций, учреждений, высших и средних учебных заведений, которые наведут порядок на подведомственных территориях.

Кроме того, в течение месячника будут организованы общегородские дни чистоты и благоустройства, в рамках которых к уборке городских территорий могут присоединиться все неравнодушные волгоградцы. Проведение общегородских субботников запланировано на 14 и 21 апреля 2018 года.

Вместе с уборкой парков и пешеходных зон в городе пройдут активные работы по очистке дорог от песка и грунта, скопившихся за зиму вдоль бордюров, а также нанесению разметки.

Обязательной составляющей плана весенних мероприятий является работа по ликвидации несанкционированных свалок — до конца апреля коммунальным службам предстоит убрать свыше 40 таких мест, откуда планируется вывезти свыше 400 тонн мусора. В том числе ряд субботников пройдет на прибрежной территории вдоль Волги.