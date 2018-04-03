Агрессивный гусь испугал американских военных

Запись была сделана камерами наблюдения военной части. На ролике видно, как гусь налетел на одного из служащих американской армии. Мужчина в страхе тут же отскочил в сторону и убежал прочь от птицы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5kT3yEhyPeg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После нападения гусь продолжил прохаживаться по дорожке военной базы.

В описании к видео говорится, что в Форт Силле живут два гуся — Стив и Бренда. Комментируя запись, один из авторов видео сказал, что «Стив был особенно сердит».