Агрессивный гусь испугал американских военных
МОСКВА — РИА Новости. В Сети появилось видео с нападением гуся на американских военных на базе Форт Силл в штате Оклахома.
МОСКВА — РИА Новости. В Сети появилось видео с нападением гуся на американских военных на базе Форт Силл в штате Оклахома.
Запись была сделана камерами наблюдения военной части. На ролике видно, как гусь налетел на одного из служащих американской армии. Мужчина в страхе тут же отскочил в сторону и убежал прочь от птицы.
После нападения гусь продолжил прохаживаться по дорожке военной базы.
В описании к видео говорится, что в Форт Силле живут два гуся — Стив и Бренда. Комментируя запись, один из авторов видео сказал, что «Стив был особенно сердит».
В подписи к ролику шутливо отмечается, что американские «крепкие парни» «струсили» при виде гуся.
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