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06:17 (мск), источник: РИА Новости

Агрессивный гусь испугал американских военных

МОСКВА — РИА Новости. В Сети появилось видео с нападением гуся на американских военных на базе Форт Силл в штате Оклахома.

Запись была сделана камерами наблюдения военной части. На ролике видно, как гусь налетел на одного из служащих американской армии. Мужчина в страхе тут же отскочил в сторону и убежал прочь от птицы.

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После нападения гусь продолжил прохаживаться по дорожке военной базы.

В описании к видео говорится, что в Форт Силле живут два гуся — Стив и Бренда. Комментируя запись, один из авторов видео сказал, что «Стив был особенно сердит».

В подписи к ролику шутливо отмечается, что американские «крепкие парни» «струсили» при виде гуся.

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5 февраля© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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