Доигрались

Источник: annca/СС0

Детские игрушки из интернет-магазинов могут попасть под серьезные проверки. На кону, с одной стороны, рынок в 50−80 млрд рублей, а с другой — здоровье и безопасность подрастающего поколения. Подробнее о потенциальном ужесточении требований к игрушкам и самых опасных из них читайте в материале портала iz.ru.

Взялись за кукол

За месяц Министерство экономического развития совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) должно разработать предложения по контролю за рынком товаров интернет-магазинов, в первую очередь детских игрушек. Подумать над мерами, которые позволят обезопасить российских потребителей от опасных для жизни и здоровья продуктов, поручил первый зампред правительства Игорь Шувалов, сообщил «Коммерсант» в понедельник, 2 апреля.

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По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли, выступившего на профильном совещании, продавцов могут обязать проставлять код в соответствии с перечнем товаров, который используется на территории Европейского экономического союза. Следом на их плечи может лечь обязательство по предоставлению сертификата безопасности на детские товары. Сейчас, например, посылки из Китая обходятся без проверок не только на границе, но и зачастую внутри страны-производителя.

Ассоциация оценивает рынок детских товаров в общем объеме интернет-ритейла в 12%, а значит, его объем может составлять 49−52 млрд рублей в год, пишет газета.

Источник: РИА "Новости"

Осторожно, токсичный малышарик

Надзорные органы регулярно находят на торговых площадках недоброкачественные опасные игрушки. В пограничном с Китаем Благовещенске (Амурская область) летом прошлого года выявили целую партию.

Роспотребнадзор изъял 250 товаров: какие-то из них не соответствовали требованиям техрегламента, на других не было данных о производителе и инструкции. В лаборатории ведомства обнаружили, что уровень шума от «Малышарика «Гитара» превышает допустимые значения, не соответствовал требованиям и детский набор «Пластишко — тесто для лепки».

В Пензе же изъяли партию популярных у школьников лизунов с содержанием запрещенного токсичного вещества дибутилфталата.

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В магазине нашли 100 штук этих игрушек с маслянистой жидкостью, которая может оказывать негативное влияние на центральную и периферическую нервную систему ребенка.

Требования к детским игрушкам уже прописаны и регулярно дополняются. Так, например, два года назад федеральное правительство после жалоб родителей прописало новые правила по наличию магнитов в детских игрушках. Жалобы посыпались после многочисленных случаев, когда дети проглатывали незакрепленные магниты. Были и летальные исходы.

Однако на интернет-ритейлеров действующие правила толком не действуют: партии могут проходить абсолютно бесконтрольно.

Не исключено, что обнаруженные в Пензе ядовитые лизуны были закуплены на китайских площадках, где в индивидуальном порядке ими массово закупаются российские школьники.

Закрутили до смерти

Так же было со спиннерами, которые год назад стали маст-хэвом для всех подростков. От современных аналогов волчка и множества других антистрессовых безделушек разных лет пострадали несколько детей. Например, в Череповце у ребенка застрял палец в спиннере, после чего спасателям пришлось трудиться полтора часа. Мало того что вызывала сомнения сама идея спиннера, так еще и качество большинства из них оставляло желать лучшего. Роспотребнадзор тогда рекомендовал родителям внимательно следить за игрушками в руках своих детей, обращать внимание, исходит ли от них химический запах и издают ли они подозрительные шумы.

Источник: Myriams-Fotos/СС0

А если у спиннера есть светящиеся элементы, то лучше вообще не оставлять ребенка с ним наедине.

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В Лос-Анджелесе дело закончилось трагически: из-за возгорания неисправной светящейся игрушки погибла трехлетняя девочка. И это был лишь один из десятков подобных случаев.

Роспотребнадзор, однако, запрещать игрушку не стал. На психику она не влияет, а опасность представляет лишь из-за мелких деталей, которые ребенок может проглотить. В марте этого года Евросоюз внес популярные игрушки, за счет которых импорт пластмассовых игрушек в РФ вырос на треть, в список опасных для потребителей товаров.

Спиннеры лишь продемонстрировали общую тенденцию благодаря своей массовости. В остальных игрушках, закупаемых зачастую у тех же поставщиков для офлайн-магазинов, те же самые проблемы.

Маленькими шагами

За безопасность детских игрушек борется, в частности, «Гринпис». Летом прошлого года организация обнаружила, что закупленные в странах Таможенного союза игрушки персонажей британского мультсериала «Свинка Пеппа» сплошь и рядом напичканы фталатами, которые, по утверждению экологов, могут стать причиной нарушений эндокринной системы, развития диабета, бесплодия и других болезней. В нескольких игрушках концентрация превышала установленные в Европе нормы в 200−300 раз. Активисты после этого совместно с общественниками из России и других стран постсоветского пространства запустили проект «Честные игрушки», призванный усилить контроль за их качеством.

Власти приняли ряд мер в конце прошлого года.

В Росаккредитации «Известиям» заявляли об ужесточении требований на стадии проверки импорта, а именно — усилении контроля на уровне проверяющих товары сертификационных центров и лабораторий. Эксперты рассчитывали, что главным образом это позволит сократить количество недоброкачественных детских товаров. «Теневой рынок детских товаров пока занимает 25% от общего, однако ужесточение требований к аккредитованным органам поможет сократить эту долю на треть», — отмечала глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

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Отказаться от зарубежных товаров Россия пока не может себе позволить.

По словам методиста Центра игры и игрушки при Московском государственном психолого-педагогическом университете Марии Соколовой, игрушки отечественного производства на российском рынке занимают долю лишь в 15%.

При этом, по ее оценкам, качественными из них назовешь только 5%.

Ширпотреб ценой в здоровье

С европейскими производителями проблем практически нет — они вне зависимости от российских порядков проходят строгую сертификацию по правилам ЕС. Наибольшие опасения вызывает китайский AliExpress, где закупаются как перекупщики, так и сами дети. В декабре 2017 года организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» потребовала пресечь канал поставок недоброкачественных товаров.

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Активисты сделали контрольную закупку на сайте, а после отправили все товары на экспертизу в региональную лабораторию. «В результате экспертизы было установлено, что на сервисе AliExpress реализуются товары для детей с высоким индексом токсичности и превышением допустимых показателей (изменение pH вытяжки водной). Подобные нарушения грозят как минимум аллергией и раздражением слизистых ребенка», — подчеркивали в «Общественной потребительской инициативе».