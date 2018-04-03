Доигрались
Почему российские власти решили ужесточить контроль за лизунами, спиннерами и другими игрушками.
Почему российские власти решили ужесточить контроль за лизунами, спиннерами и другими игрушками.
Детские игрушки из
Взялись за кукол
За месяц Министерство экономического развития совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) должно разработать предложения по контролю за рынком товаров
По словам главы Ассоциации компаний
Ассоциация оценивает рынок детских товаров в общем объеме
Осторожно, токсичный малышарик
Надзорные органы регулярно находят на торговых площадках недоброкачественные опасные игрушки. В пограничном с Китаем Благовещенске (Амурская область) летом прошлого года выявили целую партию.
Роспотребнадзор изъял 250 товаров:
В магазине нашли 100 штук этих игрушек с маслянистой жидкостью, которая может оказывать негативное влияние на центральную и периферическую нервную систему ребенка.
Требования к детским игрушкам уже прописаны и регулярно дополняются. Так, например, два года назад федеральное правительство после жалоб родителей прописало новые правила по наличию магнитов в детских игрушках. Жалобы посыпались после многочисленных случаев, когда дети проглатывали незакрепленные магниты. Были и летальные исходы.
Однако на
Закрутили до смерти
Так же было со спиннерами, которые год назад стали
В
Роспотребнадзор, однако, запрещать игрушку не стал. На психику она не влияет, а опасность представляет лишь
Спиннеры лишь продемонстрировали общую тенденцию благодаря своей массовости. В остальных игрушках, закупаемых зачастую у тех же поставщиков для
Маленькими шагами
За безопасность детских игрушек борется, в частности, «Гринпис». Летом прошлого года организация обнаружила, что закупленные в странах Таможенного союза игрушки персонажей британского мультсериала «Свинка Пеппа» сплошь и рядом напичканы фталатами, которые, по утверждению экологов, могут стать причиной нарушений эндокринной системы, развития диабета, бесплодия и других болезней. В нескольких игрушках концентрация превышала установленные в Европе нормы в 200−300 раз. Активисты после этого совместно с общественниками из России и других стран постсоветского пространства запустили проект «Честные игрушки», призванный усилить контроль за их качеством.
В Росаккредитации «Известиям» заявляли об ужесточении требований на стадии проверки импорта, а именно — усилении контроля на уровне проверяющих товары сертификационных центров и лабораторий. Эксперты рассчитывали, что главным образом это позволит сократить количество недоброкачественных детских товаров. «Теневой рынок детских товаров пока занимает 25% от общего, однако ужесточение требований к аккредитованным органам поможет сократить эту долю на треть», — отмечала глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.
Отказаться от зарубежных товаров Россия пока не может себе позволить.
При этом, по ее оценкам, качественными из них назовешь только 5%.
Ширпотреб ценой в здоровье
С европейскими производителями проблем практически нет — они вне зависимости от российских порядков проходят строгую сертификацию по правилам ЕС. Наибольшие опасения вызывает китайский AliExpress, где закупаются как перекупщики, так и сами дети. В декабре 2017 года организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» потребовала пресечь канал поставок недоброкачественных товаров.
Активисты сделали контрольную закупку на сайте, а после отправили все товары на экспертизу в региональную лабораторию. «В результате экспертизы было установлено, что на сервисе AliExpress реализуются товары для детей с высоким индексом токсичности и превышением допустимых показателей (изменение pH вытяжки водной). Подобные нарушения грозят как минимум аллергией и раздражением слизистых ребенка», — подчеркивали в «Общественной потребительской инициативе».
Помимо этого в ряде товаров нашли цианистый винил, который, правда, по количественным показателям не превысил норм. В организации подчеркивали, что виной всему — отсутствие требований к работающим на площадке компаниям. Комментируя потенциальное ужесточение правил для
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