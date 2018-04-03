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01:16 (мск), источник: ТАСС

Корабль Dragon с грузом для МКС выведен на орбиту после запуска с мыса Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в понедельник успешно вывела на орбиту космический грузовой корабль Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляцию запуска ракеты компания вела на своем сайте.

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«Вывод Dragon на заданную орбиту подтвержден», — сообщила SpaceX в своем Twitter. «Точно по расписанию Dragon развернул панели солнечных батарей и направляется к МКС», — отметили в свою очередь в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), по контракту с которым производился запуск.

Falcon 9 стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в понедельник в 16:30 по местному времени (23:30 мск). Dragon доставит на борт МКС груз массой 2,63 тонны, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Это уже 14-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на МКС, осуществляемая при помощи Dragon. Как ожидается, корабль пристыкуется к орбитальному комплексу 4 апреля.

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Среди научного груза, который везет Dragon, находятся приборы, предназначенные для изучения экстремальных явлений в атмосфере Земли, влияния состояния невесомости на изделия с высокими эксплуатационными свойствами, а также для выращивания пригодных для питания культур на станции. Кроме того, Dragon доставит на МКС оборудование для экспериментов, призванных опробовать воздействие космического пространства на различные материалы и компоненты, а также испытать экспериментальный пластырь с антибиотиком для ран.

Для вывода Dragon на орбиту SpaceX использовала первую ступень Falcon 9, которая ранее уже применялась при другом запуске. В этот раз компания не стала совершать управляемый спуск отработавшего элемента ракеты-носителя на Землю.

В настоящее время вахту на МКС несут россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, американцы Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и Скотт Тингл, а также японец Норисигэ Канаи.

Компания Space X успешно запустила ракету Falcon 9
Во время загрузки произошла ошибка.
12 октября 2017© Ньюстюб
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