Корабль Dragon с грузом для МКС выведен на орбиту после запуска с мыса Канаверал

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«Вывод Dragon на заданную орбиту подтвержден», — сообщила SpaceX в своем Twitter. «Точно по расписанию Dragon развернул панели солнечных батарей и направляется к МКС», — отметили в свою очередь в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), по контракту с которым производился запуск.

Falcon 9 стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в понедельник в 16:30 по местному времени (23:30 мск). Dragon доставит на борт МКС груз массой 2,63 тонны, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Это уже 14-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на МКС, осуществляемая при помощи Dragon. Как ожидается, корабль пристыкуется к орбитальному комплексу 4 апреля.

Среди научного груза, который везет Dragon, находятся приборы, предназначенные для изучения экстремальных явлений в атмосфере Земли, влияния состояния невесомости на изделия с высокими эксплуатационными свойствами, а также для выращивания пригодных для питания культур на станции. Кроме того, Dragon доставит на МКС оборудование для экспериментов, призванных опробовать воздействие космического пространства на различные материалы и компоненты, а также испытать экспериментальный пластырь с антибиотиком для ран.

Для вывода Dragon на орбиту SpaceX использовала первую ступень Falcon 9, которая ранее уже применялась при другом запуске. В этот раз компания не стала совершать управляемый спуск отработавшего элемента ракеты-носителя на Землю.