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04:37 (мск), источник: РИА Новости

В США скончался «первый шпион» времен Холодной войны

МОСКВА — РИА Новости. Американский разведчик времен Холодной войны Ирвинг Айзексон, шпионивший за советскими гражданами и советскими войсками в ГДР, скончался в возрасте 102 лет, сообщает издание Portland Press Herald.

По словам членов семьи Айзексона, он скончался в среду в хосписе в городе Оберн (штат Мэн).

После отставки бывший разведчик издал книгу под названием «Мемуары шпиона-любителя», в которой описал себя как первого шпиона времен Холодной войны, пишет издание.

Айзексон родился в 1915 году. Он получил образование в сфере экономики и права, а после окончания Школы права Гарвардского университета около года проработал юристом и потом записался в Национальную гвардию США.

По информации издания, во время Второй мировой войны Айзексона направили в Великобританию, где он стал работать на Управление стратегических служб (OSS), на базе которого впоследствии было создано ЦРУ. После войны он перебрался в ГДР.

После возвращения в США Айзексон работал юристом в фирме своего отца Brann and Isaacson в Льюистоне. Со своей женой Джудит Магиар, бывшей узницей концлагеря «Освенцим», Айзексон познакомился в 1945 году в Лейпциге. Она скончалась в 2015 году в возрасте 90 лет.

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