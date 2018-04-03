В Башкирии этим летом помогут семьям со слепоглухими детьми
УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Этим летом в Башкортостане для семей, воспитывающих слепоглухих детей, впервые пройдет «Мамина школа». Она будет организована на базе
УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Этим летом в Башкортостане для семей, воспитывающих слепоглухих детей, впервые пройдет «Мамина школа». Она будет организована на базе
Здесь, на одной площадке, с десятью семьями из Оренбурга, Ижевска и Новосибирска будут работать специалисты — дефектологи, психологи, к процессу подключатся
«Мамина школа» — это пилотный проект, который призван не только помочь детям с одновременным нарушениям зрения и слуха, но и дать новые знания их родителям.
Руководитель программы развития региональных отделений межрегиональной благотворительной общественной организации «Сообщество семей слепоглухих», мама
Уникальность лагеря заключается в том, что,
В
Отметим, что в Башкортостане за два года много сделано для оказания помощи слепоглухим людям — обучены специалисты, создано сообщество семей слепоглухих, открыт досуговый центр, проведена первая двухдневная семейная школа. Однако нынешний проект — «Мамина школа» — более масштабный, межрегиональный, с привлечением различных специалистов (психологов, дефектологов, инструктора по ЛФК, арттерапевта и др.).
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