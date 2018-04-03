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06:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии этим летом помогут семьям со слепоглухими детьми

УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Этим летом в Башкортостане для семей, воспитывающих слепоглухих детей, впервые пройдет «Мамина школа». Она будет организована на базе социально-образовательного центра «Салихово» Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы в Чишминском районе.

Здесь, на одной площадке, с десятью семьями из Оренбурга, Ижевска и Новосибирска будут работать специалисты — дефектологи, психологи, к процессу подключатся студенты-волонтеры БГПУ.

«Мамина школа» — это пилотный проект, который призван не только помочь детям с одновременным нарушениям зрения и слуха, но и дать новые знания их родителям.

Руководитель программы развития региональных отделений межрегиональной благотворительной общественной организации «Сообщество семей слепоглухих», мама ребенка-инвалида Юлия Кремнева из Нижнего Новгорода на днях приезжала в Уфу, чтобы выбрать региональную площадку для проведения «Маминой школы» — всероссийского проекта, реализуемого на средства президентского гранта. Он будет реализован в нескольких городах — Нижний Новгород, Великий Новгород, Кисловодск, Уфа.

Уникальность лагеря заключается в том, что, во-первых, педагоги разных профилей соберутся вместе под одной крышей и направят свое внимание и усилия на решение проблем конкретного ребенка с особенностями развития. Кроме того они смогут поделиться опытом и составить индивидуальную программу занятий.

Во-вторых, помощь специалистов получат и родители, для них это очень важно.

В-третьих, благодаря тесному общению, могут инициироваться новые подходы, методики и программы, которые затем можно будет распространить по другим субъектам.

В пресс-центре БГПУ отметили, этот проект стал возможен благодаря сотрудничеству Института семьи и детства с Фондом поддержки слепоглухих «Соединение», а также положительному опыту организации кафедрой специальной педагогики и психологии Летней школы для таких семей в прошлом году. Во время рабочего визита Юлия Кремнева провела лекцию для студентов Института педагогики БГПУ, встретилась со студентами-волонтерами, семьями слепоглухих детей, специалистами на базе коррекционной школы № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся, а также выступила с докладом на Ученом совета Института педагогики.

Отметим, что в Башкортостане за два года много сделано для оказания помощи слепоглухим людям — обучены специалисты, создано сообщество семей слепоглухих, открыт досуговый центр, проведена первая двухдневная семейная школа. Однако нынешний проект — «Мамина школа» — более масштабный, межрегиональный, с привлечением различных специалистов (психологов, дефектологов, инструктора по ЛФК, арттерапевта и др.).

Социально-образовательная значимость данного проекта бесспорна — это площадка для отработки профессиональных компетенций будущих педагогов, для объединения ресурсов в оказании помощи семьям, где воспитываются слепоглухие дети, интеграция науки и практики.

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