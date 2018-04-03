Массовые проверки детских садов идут во Владивостоке
Проверки в детских садах идут полным ходом во Владивостоке, сообщает DEITA. RU. Специалисты управления образования администрации города проверили уже 15 детсадов: № 89, 1, 109, 11, 37, 31, 41, 111, 34, 44, 22, 21, 154, 140, 12. Основные вопросы, которыми…
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