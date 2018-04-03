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03:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Массовые проверки детских садов идут во Владивостоке

Проверки в детских садах идут полным ходом во Владивостоке, сообщает DEITA. RU. Специалисты управления образования администрации города проверили уже 15 детсадов: № 89, 1, 109, 11, 37, 31, 41, 111, 34, 44, 22, 21, 154, 140, 12. Основные вопросы, которыми…

Источник: ДЕЙТА

Проверки в детских садах идут полным ходом во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Специалисты управления образования администрации города проверили уже 15 детсадов: № 89, 1, 109, 11, 37, 31, 41, 111, 34, 44, 22, 21, 154, 140, 12. Основные вопросы, которыми интересуются проверяющие — это соблюдение норм организации и качество детского питания.

Везде специальная комиссия осмотрела холодильники, все помещения для хранения продуктов, задала необходимые вопросы кладовщикам и поварам: всё ли их устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди продуктов полуфабрикатов, соблюдается ли десятидневное меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания.

Результат проверки показал, что в указанный детских учреждениях процесс питания дошкольников идет в нормальном рабочем режиме.

Отмечается, что подобные визиты незапланированные, сотрудников детских садов заранее о них не оповещают.

Таисия Масина.

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