Массовые проверки детских садов идут во Владивостоке

Везде специальная комиссия осмотрела холодильники, все помещения для хранения продуктов, задала необходимые вопросы кладовщикам и поварам: всё ли их устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди продуктов полуфабрикатов, соблюдается ли десятидневное меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания.