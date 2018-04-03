С ликвидами на жительство

В первом квартале 2018 года число заявок на покупку элитной недвижимости в России со стороны живущих за рубежом россиян выросло на 21%, говорится в исследовании «Метриум». Эти расчеты подтверждаются данными Центробанка: объем трансграничных переводов резидентов России на операции с недвижимостью в стране по итогам 2017 года увеличился на 1,5%, до $265 млн. Рост пришелся на четвертый квартал, когда показатель по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос сразу на 36%, до $122 млн. В период первого—третьего кварталов 2017 года, напротив, зафиксировано снижение трансграничных переводов россиян на недвижимость на 16,8%, до $143 млн. В «Метриум» называют $122 млн, переведенных в четвертом квартале 2017 года россиянами на покупку недвижимости на родине, максимальными за всю историю. Предыдущий рекорд — $102 млн — был зафиксирован в первом квартале докризисного 2014 года.



Одновременно с объемом трансграничных переводов резко начало расти и число заявок на подбор элитной недвижимости от россиян, проживающих за рубежом. По итогам четвертого квартала 2017 года их количество выросло сразу на 32%, в то время как еще в январе—марте того же года наблюдалась негативная динамика (данные «Метриум»). Рост числа таких запросов от проживающих за рубежом россиян в «Метриум» связывают с возвращением бизнес-эмигрантов. Управляющий директор «Метриум премиум» Илья Менжунов выделяет два потока реэмиграции: экономический и политический. В первом случае речь идет о бизнесменах, покинувших страну в 2012—2014 годах на волне негативных эмоций. «Сейчас многие из них разочаровались в доходности бизнеса в Европе», — объясняет эксперт. По его словам, политические реэмигранты — это бизнесмены, покинувшие ранее страну из-за конфликтов с государством.



Возвращение недавних эмигрантов заметила и директор департамента элитной недвижимости Est-a-Tet Анна Карпова. По ее словам, теперь эти покупатели рассчитывают потратить на приобретение дорогих объектов на родине намного меньше: «Если раньше средний бюджет покупки составлял в среднем 60 млн руб., то теперь сразу несколько объектов за 30−40 млн руб.». Директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank Людмила Потапова говорит, что по итогам января—марта 2018 года заметно увеличилось число зарубежных клиентов, рассматривающих покупку жилой недвижимости в бюджете от $5−6 млн.



В ближайшей перспективе основной поток возвращающихся эмигрантов придется на Великобританию, прогнозируют консультанты. Реэмигранты из этой страны, по данным «Метриум», сейчас генерируют 66% общего числа заявок. На прошлой неделе британский парламент начал расследование экономических преступлений, часть из которых может быть связана с Россией. По данным Transparency International, на которые опираются британские власти, приобретенное россиянами в Великобритании имущество на сумму $1,2 млрд было куплено на средства подозрительного происхождения. «Многие наши клиенты в Британии сталкиваются с трудностями, — рассказывает глава совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.— Так, одному из россиян местный банк одобрил кредит на покупку недвижимости, но через пару дней отозвал его без объяснения причин». По ее словам, россияне рискуют попасть под действие закона о криминальных финансах, по которому британские власти могут конфисковать имущество, если его владельцы не предоставят данных о происхождении денег, потраченных на их приобретение. Людмила Потапова соглашается, что на настроения клиентов сейчас в значительной мере влияют политические факторы. Вероятность введения санкций против фигурантов «кремлевского доклада» и так называемых политически значимых лиц, полагает она, может стать причиной возвращения капитала в Россию.



Александра Мерцалова.