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03:49 (мск), источник: Восток Медиа

В 2018 году Владивосток остался без музыкального фестиваля V-ROX

В 2018 году международный музыкальный фестиваль V-ROX не состоится. Детище почётного гражданина Владивостока, лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко прекращает своё существование из экономических соображений спустя пять лет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

По информации организаторов, в 2018 году заявки от музыкантов на участие в фестивале V-ROX во Владивостоке приниматься не будут.

«К сожалению, в связи с общими экономическими затруднениями, мы не смогли найти возможности для достаточного финансирования фестиваля в том виде, в котором он существовал пять лет», — заявили организаторы.

К слову, фестиваль V-ROX намерен продолжить работу в новом формате, который ещё только предстоит разработать. Оргкомитет призвал всех, кому небезынтересна дальнейшая судьба V-ROX во Владивостоке, поделиться своими мыслями и предложениями (info@vrox.org).

Главный музыкальный фестиваль Владивостока существовал пять лет. V-ROX — это не просто концерты, но и кинопоказы, мастер-классы, лекции, уличные маркеты, спортивные мероприятия. По мнению идейного вдохновителя мероприятия Ильи Лагутенко, фестиваль выходит за рамки локального городского события, ставит приморскую столицу на карту мирового музыкального бизнеса.

К слову, в прошлом году незадолго до юбилейного фестиваля произошёл скандал. Представители «андеграундной» культуры решили организовать альтернативный фестиваль под названием «Я-ЛОХ». Тогда Илья Лагутенко заявил, что в следующем году проект останется без его поддержки.

«Я ждал этого 20 лет существования группы “Мумий Тролль” и все 5 лет, что мы проводим V-ROX: когда же наконец в городе появятся свои новые таланты, готовые поделиться своей энергией и творчеством с широкой аудиторией. Теперь я надеюсь, что 6-й V-ROX пройдёт при участии и организации исключительно собственных владивостокских сил, ведь это и было моей главной задачей и мечтой — дать дорогу молодым и убедить их, что всё возможно сделать самим! Каким будет название при этом — неважно. Главное, чтоб дело жило долго и интересно!» — сказал еще летом 2017 года почётный гражданин Владивостока.

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