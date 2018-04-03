В 2018 году Владивосток остался без музыкального фестиваля V-ROX
В 2018 году международный музыкальный фестиваль
В 2018 году международный музыкальный фестиваль
По информации организаторов, в 2018 году заявки от музыкантов на участие в фестивале
«К сожалению, в связи с общими экономическими затруднениями, мы не смогли найти возможности для достаточного финансирования фестиваля в том виде, в котором он существовал пять лет», — заявили организаторы.
К слову, фестиваль
К слову, в прошлом году незадолго до юбилейного фестиваля произошёл скандал. Представители «андеграундной» культуры решили организовать альтернативный фестиваль под названием «Я-ЛОХ». Тогда Илья Лагутенко заявил, что в следующем году проект останется без его поддержки.
«Я ждал этого 20 лет существования группы “Мумий Тролль” и все 5 лет, что мы проводим V-ROX: когда же наконец в городе появятся свои новые таланты, готовые поделиться своей энергией и творчеством с широкой аудиторией. Теперь я надеюсь, что 6-й
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