В 2018 году Владивосток остался без музыкального фестиваля V-ROX

Источник: Восток Медиа

По информации организаторов, в 2018 году заявки от музыкантов на участие в фестивале V-ROX во Владивостоке приниматься не будут.

«К сожалению, в связи с общими экономическими затруднениями, мы не смогли найти возможности для достаточного финансирования фестиваля в том виде, в котором он существовал пять лет», — заявили организаторы.

К слову, фестиваль V-ROX намерен продолжить работу в новом формате, который ещё только предстоит разработать. Оргкомитет призвал всех, кому небезынтересна дальнейшая судьба V-ROX во Владивостоке, поделиться своими мыслями и предложениями (info@vrox.org).

Главный музыкальный фестиваль Владивостока существовал пять лет. V-ROX — это не просто концерты, но и кинопоказы, мастер-классы, лекции, уличные маркеты, спортивные мероприятия. По мнению идейного вдохновителя мероприятия Ильи Лагутенко, фестиваль выходит за рамки локального городского события, ставит приморскую столицу на карту мирового музыкального бизнеса.

К слову, в прошлом году незадолго до юбилейного фестиваля произошёл скандал. Представители «андеграундной» культуры решили организовать альтернативный фестиваль под названием «Я-ЛОХ». Тогда Илья Лагутенко заявил, что в следующем году проект останется без его поддержки.