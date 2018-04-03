Два мощных снежных циклона надвигаются на Приморье
На дорогах ожидается гололедица.
На дорогах ожидается гололедица.
Во второй половине недели к Приморью приблизятся два циклона, который выйдут с пограничных районов Китая и Кореи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
В четверг, 5 апреля, к концу дня на
Ночью температура воздуха ожидается от +1 до-4 °C, на севере до -13 °C. Днём столбики термометров не поднимутся выше +1…+9 °C.
В конце рабочей недели в дневные часы температура воздуха понизится ещё на 24 градуса.
Во Владивостоке в середине недели без осадков. В четверг в конце дня возрастёт вероятность осадков. Вечером в столице Приморья начнется мокрый снег. В ночь на пятницу интенсивность снега увеличится. Возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Температурный фон в ночные часы +1…-2 °C, днём максимальная температура +1…+4 °C.
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