Два мощных снежных циклона надвигаются на Приморье

Во второй половине недели к Приморью приблизятся два циклона, который выйдут с пограничных районов Китая и Кореи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В четверг, 5 апреля, к концу дня на юго-западе края начнется снег, который в ночь на пятницу усилится. Наибольшее количество осадков вероятно на юге.

В отдельных районах ожидаются гололёдные явления: отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Ухудшение погоды будет сопровождаться на южном побережье сильным ветром.

Ночью температура воздуха ожидается от +1 до-4 °C, на севере до -13 °C. Днём столбики термометров не поднимутся выше +1…+9 °C.

В конце рабочей недели в дневные часы температура воздуха понизится ещё на 24 градуса.