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03:51 (мск), источник: VLADNEWS

Два мощных снежных циклона надвигаются на Приморье

На дорогах ожидается гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 70% 764 мм рт. ст. 4 м/с

Во второй половине недели к Приморью приблизятся два циклона, который выйдут с пограничных районов Китая и Кореи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В четверг, 5 апреля, к концу дня на юго-западе края начнется снег, который в ночь на пятницу усилится. Наибольшее количество осадков вероятно на юге.

В отдельных районах ожидаются гололёдные явления: отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Ухудшение погоды будет сопровождаться на южном побережье сильным ветром.

Ночью температура воздуха ожидается от +1 до-4 °C, на севере до -13 °C. Днём столбики термометров не поднимутся выше +1…+9 °C.

В конце рабочей недели в дневные часы температура воздуха понизится ещё на 24 градуса.

Во Владивостоке в середине недели без осадков. В четверг в конце дня возрастёт вероятность осадков. Вечером в столице Приморья начнется мокрый снег. В ночь на пятницу интенсивность снега увеличится. Возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Температурный фон в ночные часы +1…-2 °C, днём максимальная температура +1…+4 °C.

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