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03:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Газовое оборудование в домах Хабаровского края крайне опасно — эксперты

В регионе прогнозируют высокую вероятность взрывов бытового газа в этом году.

Источник: Reuters

По оценке риска взрывов бытового газа аналитического центра «Антистихия» Хабаровский край попал на первое место, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.

— Наибольшая вероятность взрывов бытового газа в 2018 году прогнозируется на территории Дальневосточного федерального округа (Хабаровский край, Еврейская АО), — говорится в документе центра.

 — Уровень безопасности аналитики оценивают по нескольким факторам. В их число входит возраст газового оборудования, системность его обслуживания, своевременность информирования газовых служб, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Юлия Солошенко. — Что касается возраста газового оборудования, этот фактор целиком и полностью зависит от потребителей.

Речь идёт о газовых плитах в наших квартирах. Заменять их вовремя, не пользоваться отслужившими своё — это обязанность собственников и арендаторов квартир.

Второй фактор — системность обслуживания. По новому законодательству газовики обязаны проводить техобслуживание квартирного оборудования раз в год.

 — Но наши специалисты зачастую не могут попасть в квартиру, — продолжает Юлия Солошенко. — Да, техобслуживание мы проводим в рабочие дни, но потребитель должен понимать, что это очень важно. От того, на сколько своевременно специалисты протестируют газовое оборудование, зависит безопасность жильцов в квартире. Мы в свою очередь оповещаем управляющие организации, чтобы те предупредили людей о нашем визите, вешаем объявления, оставляем записки, если не смогли попасть в квартиру.

По словам Юлии Солошенко, специалисты ходят по квартирам с удостоверениями, которые можно проверить звонком в районную газовую службу или по телефону 04.

— Что касается своевременности наших служб, обращаюсь ко всем жителям нашего края! Если ваша плита вдруг стала вести себя, не как обычно: зашумел рассекатель, пламя поменяло цвет с голубого на жёлтый или оранжевый — безотлагательно звоните в свою районную службу или 04.

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