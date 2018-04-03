Газовое оборудование в домах Хабаровского края крайне опасно — эксперты
В регионе прогнозируют высокую вероятность взрывов бытового газа в этом году.
В регионе прогнозируют высокую вероятность взрывов бытового газа в этом году.
По оценке риска взрывов бытового газа аналитического центра «Антистихия» Хабаровский край попал на первое место, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
— Наибольшая вероятность взрывов бытового газа в 2018 году прогнозируется на территории Дальневосточного федерального округа (Хабаровский край, Еврейская АО), — говорится в документе центра.
— Уровень безопасности аналитики оценивают по нескольким факторам. В их число входит возраст газового оборудования, системность его обслуживания, своевременность информирования газовых служб, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Юлия Солошенко. — Что касается возраста газового оборудования, этот фактор целиком и полностью зависит от потребителей.
Второй фактор — системность обслуживания. По новому законодательству газовики обязаны проводить техобслуживание квартирного оборудования раз в год.
— Но наши специалисты зачастую не могут попасть в квартиру, — продолжает Юлия Солошенко. — Да, техобслуживание мы проводим в рабочие дни, но потребитель должен понимать, что это очень важно. От того, на сколько своевременно специалисты протестируют газовое оборудование, зависит безопасность жильцов в квартире. Мы в свою очередь оповещаем управляющие организации, чтобы те предупредили людей о нашем визите, вешаем объявления, оставляем записки, если не смогли попасть в квартиру.
По словам Юлии Солошенко, специалисты ходят по квартирам с удостоверениями, которые можно проверить звонком в районную газовую службу или по телефону 04.
— Что касается своевременности наших служб, обращаюсь ко всем жителям нашего края! Если ваша плита вдруг стала вести себя, не как обычно: зашумел рассекатель, пламя поменяло цвет с голубого на жёлтый или оранжевый — безотлагательно звоните в свою районную службу или 04.
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