В Хабаровском крае начался весенний призыв в армию

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Официально в России призыв в вооруженные силы стартовал первого апреля — кампания продлится до 15 июля, и как рассчитывают краевые власти, молодые люди ответственно отнесутся к исполнению своего долга, и план будет выполнен, как и в прошлые годы.

— Главам муниципальных образований края необходимо взять ход призыва под личный контроль, оказывать всестороннюю помощь в определении места жительства и работы граждан, подлежащих призыву на военную службу, — отметил заместитель председателя правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин.