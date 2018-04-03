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05:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае начался весенний призыв в армию

На срочную службу в этом году отправят 1330 человек.

Источник: Reuters

Официально в России призыв в вооруженные силы стартовал первого апреля — кампания продлится до 15 июля, и как рассчитывают краевые власти, молодые люди ответственно отнесутся к исполнению своего долга, и план будет выполнен, как и в прошлые годы.

— Главам муниципальных образований края необходимо взять ход призыва под личный контроль, оказывать всестороннюю помощь в определении места жительства и работы граждан, подлежащих призыву на военную службу, — отметил заместитель председателя правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин.

Призывные пункты развернутся во всех районах региона, также уже сформировался перечень лечебных учреждений, где будут обследовать будущих солдат. Как отмечают в правительстве, большая часть призывников останется служить на территории Хабаровского края.

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