Жители Владивостока лишаются гаражей и павильонов

Снесены металлический забор на ул. Малиновой, 8, гаражи на Нейбута, 85 и Крыгина, 51-б, торговый павильон на Добровольского, 23, автоприцеп на Пихтовой, 5 и временное строение на Надибаидзе, 32. Вот далеко не полный список незаконных объектов, которые снесли во Владивостоке с начала года. Всего их 30.

Некоторые проверки были инициированы самими горожанами. Кроме контейнеров, гаражей и киосков под снос также попадают шлагбаумы, рекламные конструкции и заборы. Информация о таких объектах публикуется в разделе объявлений на официальном сайте администрации Владивостока.

По закону убрать такой объект обязан собственник. Если же владелец не установлен либо он не демонтирует сооружение в установленные сроки, за наведение порядка принимается муниципальная служба.