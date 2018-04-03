Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
Назван лучший автомобиль в мире
15-летний сын Яны Рудковской рассказал, как его наказывает мать
7 квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Украинский министр о Крымском мосте: убытки несутся
Лидер ДНР о стремлении США "захватить Донбасс"
Звезды повеселились на дне рождении Сергея Лазарева
Нежная фотосессия пожилой модели покорила пользователей Сети
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
10Самые живописные мосты мира
03:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Три автобуса с болельщиками везёт в Хабаровск «Амкар»

СКА сыграет с пермским клубом 7 апреля.

Футбольный клуб «Амкар», с которым «СКА-Хабаровск» сыграет в субботу, 7 апреля, пригласил болельщиков в путешествие в дальневосточную столицу. Три автобуса с фанатами приедут в Хабаровск, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сайт пермской команды.

«Приглашаем поклонников красно-чёрных поддержать нашу команду в матче 25-го тура РОСГОССТРАХ-Чемпионата России, который “Амкар” проведёт в Хабаровске 7 апреля. Три автобуса, арендованные клубом, отправятся сегодня в 23:30 от стадиона “Звезда”», — говорится в тексте новости.

Напомним, «СКА-Хабаровск» в матче против «Ахмата» набрал первое очко в весенней части чемпионата. Однако именно он стал последним для Рината Билялетдинова в должности главного тренера армейцев. Имя нового наставника руководство обещало объявить до игры против «Амкара». Команды встретятся на стадионе им. Ленина 7 апреля в 18:00 по хабаровскому времени.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 На новый памятник Невельскому в Хабаровске не хватает денег
Три автобуса с болельщиками везёт в Хабаровск «Амкар»
МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
На чем разбогател самый загадочный миллиардер России
СМИ: саммит по Донбассу проведут без России
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
Обстановку над Крымом контролируют новейшие РЛС
Лев запрыгнул в машину к студентам во время сафари (видео)
Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь