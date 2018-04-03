Три автобуса с болельщиками везёт в Хабаровск «Амкар»
СКА сыграет с пермским клубом 7 апреля.
СКА сыграет с пермским клубом 7 апреля.
Футбольный клуб «Амкар», с которым «СКА-Хабаровск» сыграет в субботу, 7 апреля, пригласил болельщиков в путешествие в дальневосточную столицу. Три автобуса с фанатами приедут в Хабаровск, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сайт пермской команды.
«Приглашаем поклонников
Напомним, «СКА-Хабаровск» в матче против «Ахмата» набрал первое очко в весенней части чемпионата. Однако именно он стал последним для Рината Билялетдинова в должности главного тренера армейцев. Имя нового наставника руководство обещало объявить до игры против «Амкара». Команды встретятся на стадионе им. Ленина 7 апреля в 18:00 по хабаровскому времени.
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