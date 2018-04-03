Три автобуса с болельщиками везёт в Хабаровск «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар», с которым «СКА-Хабаровск» сыграет в субботу, 7 апреля, пригласил болельщиков в путешествие в дальневосточную столицу. Три автобуса с фанатами приедут в Хабаровск, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сайт пермской команды.

«Приглашаем поклонников красно-чёрных поддержать нашу команду в матче 25-го тура РОСГОССТРАХ-Чемпионата России, который “Амкар” проведёт в Хабаровске 7 апреля. Три автобуса, арендованные клубом, отправятся сегодня в 23:30 от стадиона “Звезда”», — говорится в тексте новости.