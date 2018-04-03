Хабаровчане начнут регистрироваться на «Тотальный диктант» с 4 апреля

Регистрация откроется с 12 часов по хабаровскому времени на сайте totaldict.ru. Там участники акции смогут выбрать, где им было бы удобнее написать диктант, а также смогут посмотреть, кто будет читать текст на той или иной площадке.
«Пройдя регистрацию, вы обеспечите себе место на площадке, бланк и ручку. В тех аудиториях и залах, которые мы задействуем в “Тотальном диктанте”, ограниченное количество мест, поэтому просим всех зарегистрироваться. Гости могут выбрать площадку не только исход из её расположения, но и по “диктатору” — человеку, который прочтёт текст диктанта», — рассказала корреспонденту агентства городской координатор проекта Полина Овчаренко.
Каждая площадка помечена на карте города и снабжена списком чтецов. Как писало РИА «Восток-Медиа», среди «диктаторов» в этом году будут актёры Театра юного зрителя Пётр Нестеренко и Татьяна Гоголькова, теле- и радиоведущие Егор Козорез, Иван Засухин, Екатерина Шитикова и Анастасия Рыбакова, а также министр образования и науки края Алла Кузнецова.
Проверить свой уровень грамотности можно будет в Тихоокеанском государственном университете, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, коворкинг-центре «Точка кипения», Хабаровской духовной семинарии и Краевом центре образования. «Тотальный диктант» пройдёт 14 апреля и начнётся в 15:00.
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