Во Владивостоке женщины устроили бои за дешевые билеты

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qjA8Q_qOmIE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во Владивостоке женщины устроили бои без правил за дешевые авиабилеты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент произошел в единственном офисе компании Аэрофлот, где люди вынуждены сидеть в очереди по несколько дней, составляя списки, чтобы приобрести желанные билеты.

Накануне в офисе компании произошла драка между тремя женщинами.

Как сообщил очевидец, драка произошла из-за того, что одна из женщин взяла талон вне очереди, после чего на нее накинулись две разъяренные дамы, которые начали выламывать руки. В итоге инцидента, женщине с талоном расцарапали руку.

Агрессивных женщин разнял мужчина.

Напомним, 29 марта во Владивостоке стартовала продажа субсидированных билетов, которые доступны для граждан Российской Федерации, не достигших 23 лет, а также для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Инвалидов I группы и сопровождающих лиц, детей инвалидов (не достигших 18 лет) и сопровождающих лиц и инвалидов с детства II и III группы.

Совершить перелет по льготным билетам можно до 1 декабря текущего года.

Отметим, что из Приморья можно улететь в Екатеринбург (стоимость билета составляет 6 400 в одну сторону), в Москву (7 400 в одну сторону), Новосибирск (5 900 в одну сторону, Сочи (10 500 в одну сторону) и Минеральные Воды (10 100 в одну сторону).