Во Владивостоке женщины устроили бои за дешевые билеты
Многочасовые очереди вывод людей из себя.
Многочасовые очереди вывод людей из себя.
Во Владивостоке женщины устроили бои без правил за дешевые авиабилеты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.
Инцидент произошел в единственном офисе компании Аэрофлот, где люди вынуждены сидеть в очереди по несколько дней, составляя списки, чтобы приобрести желанные билеты.
Накануне в офисе компании произошла драка между тремя женщинами.
Агрессивных женщин разнял мужчина.
Напомним, 29 марта во Владивостоке стартовала продажа субсидированных билетов, которые доступны для граждан Российской Федерации, не достигших 23 лет, а также для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Инвалидов I группы и сопровождающих лиц, детей инвалидов (не достигших 18 лет) и сопровождающих лиц и инвалидов с детства II и III группы.
Совершить перелет по льготным билетам можно до 1 декабря текущего года.
Отметим, что из Приморья можно улететь в Екатеринбург (стоимость билета составляет 6 400 в одну сторону), в Москву (7 400 в одну сторону), Новосибирск (5 900 в одну сторону, Сочи (10 500 в одну сторону) и Минеральные Воды (10 100 в одну сторону).
В перечень маршрутов попали и три направления по Дальнему Востоку. Так, жители Приморья могут улететь в Хабаровск за 1800 рублей в одну сторону, в
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