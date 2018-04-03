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04:02 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке женщины устроили бои за дешевые билеты

Многочасовые очереди вывод людей из себя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во Владивостоке женщины устроили бои без правил за дешевые авиабилеты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент произошел в единственном офисе компании Аэрофлот, где люди вынуждены сидеть в очереди по несколько дней, составляя списки, чтобы приобрести желанные билеты.

Накануне в офисе компании произошла драка между тремя женщинами.

Как сообщил очевидец, драка произошла из-за того, что одна из женщин взяла талон вне очереди, после чего на нее накинулись две разъяренные дамы, которые начали выламывать руки. В итоге инцидента, женщине с талоном расцарапали руку.

Агрессивных женщин разнял мужчина.

Напомним, 29 марта во Владивостоке стартовала продажа субсидированных билетов, которые доступны для граждан Российской Федерации, не достигших 23 лет, а также для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Инвалидов I группы и сопровождающих лиц, детей инвалидов (не достигших 18 лет) и сопровождающих лиц и инвалидов с детства II и III группы.

Совершить перелет по льготным билетам можно до 1 декабря текущего года.

Отметим, что из Приморья можно улететь в Екатеринбург (стоимость билета составляет 6 400 в одну сторону), в Москву (7 400 в одну сторону), Новосибирск (5 900 в одну сторону, Сочи (10 500 в одну сторону) и Минеральные Воды (10 100 в одну сторону).

В перечень маршрутов попали и три направления по Дальнему Востоку. Так, жители Приморья могут улететь в Хабаровск за 1800 рублей в одну сторону, в Петропавловск-Камчатский (6000 в одну сторону) и в Якутск (6 400 в одну сторону).

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