Четыре авиакомпании продают хабаровчанам льготные билеты
В дальневосточной столице теперь можно купить билеты по льготной цене у четырёх авиакомпаний. Все заявившиеся на рейсы перевозчики осуществляют продажи, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В дальневосточной столице теперь можно купить билеты по льготной цене у четырёх авиакомпаний. Все заявившиеся на рейсы перевозчики осуществляют продажи, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажи льготных билетов в понедельник, 2 апреля. Перевозчик будет выполнять рейсы из Хабаровска в Екатеринбург, Новосибирск и
Авиакомпания S7 Airlines выполняет рейсы по субсидируемым тарифам с 31 марта. Они продлятся до 30 ноября. Пассажиры смогут улететь по билетам со скидкой в Новосибирск и Владивосток. Цена не превысит шести тысяч рублей. Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе ограничено.
О старте продаж билетов пока официально не объявила компания Nordwind, однако билеты уже в продаже, также можно забронировать их на сайте и в авиакассах. Компания будет выполнять рейсы из дальневосточной столицы в Москву и Симферополь.
Стоимость билетов не превышает 10,5 тысячи рублей. Из дальневосточной столицы по льготной цене можно будет улететь в девять городов. Дороже всего обойдётся поездка в Геленджик и Симферополь — восемь тысяч рублей, дешевле всего — добраться до столицы Приморья — 1800 рублей.
Льготные билеты доступны нескольким категориям граждан: молодёжи до 23 лет, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, а также инвалидам I группы с сопровождающим лицом, инвалидам с детства II или III группы.
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