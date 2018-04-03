Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
Назван лучший автомобиль в мире
Эвелина Блёданс вместе с мужем отпраздновала день рождения сына
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
Как жить в России, если у тебя аутизм
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против России
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
«Это еще не все»: Сергей Лавров о зеркальном ответе Вашингтону
Лидер ДНР о стремлении США "захватить Донбасс"
СМИ: Анджелина Джоли флиртует с женатым актером
Ирина Безрукова в элегантном платье станцевала с казаками
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10Скончался Сергей Мавроди
04:05 (мск), источник: Восток Медиа

Четыре авиакомпании продают хабаровчанам льготные билеты

В дальневосточной столице теперь можно купить билеты по льготной цене у четырёх авиакомпаний. Все заявившиеся на рейсы перевозчики осуществляют продажи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажи льготных билетов в понедельник, 2 апреля. Перевозчик будет выполнять рейсы из Хабаровска в Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург. Пассажирам придётся отдать не больше 7500 тысяч рублей. Вылеты выполняют со 2 апреля, завершатся они 1 декабря.

Авиакомпания S7 Airlines выполняет рейсы по субсидируемым тарифам с 31 марта. Они продлятся до 30 ноября. Пассажиры смогут улететь по билетам со скидкой в Новосибирск и Владивосток. Цена не превысит шести тысяч рублей. Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе ограничено.

О старте продаж билетов пока официально не объявила компания Nordwind, однако билеты уже в продаже, также можно забронировать их на сайте и в авиакассах. Компания будет выполнять рейсы из дальневосточной столицы в Москву и Симферополь.

Агентство писало, что первой реализовывать билеты по льготным ценам начала компания «Аэрофлот». Старт продажам дали 29 марта. С раннего утра у авиакасс выстраивались очереди, чтобы снизить ажиотаж перевозчик открыл бронирование льготных билетов по телефону и позволил выкупать их в офисе собственных продаж в течение 72 часов.

Стоимость билетов не превышает 10,5 тысячи рублей. Из дальневосточной столицы по льготной цене можно будет улететь в девять городов. Дороже всего обойдётся поездка в Геленджик и Симферополь — восемь тысяч рублей, дешевле всего — добраться до столицы Приморья — 1800 рублей.

Льготные билеты доступны нескольким категориям граждан: молодёжи до 23 лет, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, а также инвалидам I группы с сопровождающим лицом, инвалидам с детства II или III группы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Японские дипломаты готовы платить жительнице Владивостока 900 долларов
В Хабаровске вновь помолятся о жертвах пожара в Кемерове
МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
Лев запрыгнул в машину к студентам во время сафари (видео)
Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
Турция выдала «Росатому» лицензию на строительство АЭС «Аккую»
В США скончался «первый шпион» времен Холодной войны
Киев предложил обменять 20 россиян на заключенных украинцев
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь