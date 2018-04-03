Четыре авиакомпании продают хабаровчанам льготные билеты

Источник: Восток Медиа

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажи льготных билетов в понедельник, 2 апреля. Перевозчик будет выполнять рейсы из Хабаровска в Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург. Пассажирам придётся отдать не больше 7500 тысяч рублей. Вылеты выполняют со 2 апреля, завершатся они 1 декабря.

Авиакомпания S7 Airlines выполняет рейсы по субсидируемым тарифам с 31 марта. Они продлятся до 30 ноября. Пассажиры смогут улететь по билетам со скидкой в Новосибирск и Владивосток. Цена не превысит шести тысяч рублей. Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе ограничено.

О старте продаж билетов пока официально не объявила компания Nordwind, однако билеты уже в продаже, также можно забронировать их на сайте и в авиакассах. Компания будет выполнять рейсы из дальневосточной столицы в Москву и Симферополь.

Агентство писало, что первой реализовывать билеты по льготным ценам начала компания «Аэрофлот». Старт продажам дали 29 марта. С раннего утра у авиакасс выстраивались очереди, чтобы снизить ажиотаж перевозчик открыл бронирование льготных билетов по телефону и позволил выкупать их в офисе собственных продаж в течение 72 часов.

Стоимость билетов не превышает 10,5 тысячи рублей. Из дальневосточной столицы по льготной цене можно будет улететь в девять городов. Дороже всего обойдётся поездка в Геленджик и Симферополь — восемь тысяч рублей, дешевле всего — добраться до столицы Приморья — 1800 рублей.