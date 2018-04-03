Владивостокцам расскажут об уникальных свойствах воды
Лекцию смогут посетить все желающие.
Лекцию смогут посетить все желающие.
Сегодня, 3 апреля, в муниципальной библиотеке «Бук» состоится лекция преподавателя химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Белега прочтет лекцию «Природная вода и человек», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Владивостокцам расскажу, как люди связаны с внешним миром через воду, находящуюся в организме.
Начало лекции в 19:00, вход для всех желающих свободный.
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