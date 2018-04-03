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03:43 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокцам расскажут об уникальных свойствах воды

Лекцию смогут посетить все желающие.

Сегодня, 3 апреля, в муниципальной библиотеке «Бук» состоится лекция преподавателя химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Белега прочтет лекцию «Природная вода и человек», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Владивостокцам расскажу, как люди связаны с внешним миром через воду, находящуюся в организме.

Начало лекции в 19:00, вход для всех желающих свободный.

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