Редкая сова поселилась рядом с административным зданием «Нижней Камы»
(Елабуга, 3 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Возле административного здания национального парка «Нижняя Кама» поселилась длиннохвостая, или уральская,
(Елабуга, 3 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Возле административного здания национального парка «Нижняя Кама» поселилась длиннохвостая, или уральская,
Длиннохвостая неясыть довольно крупная сова и чаще других появляется открыто в городах в зимнее время, где ее привлекает возможность получить дополнительную еду. Кроме того, чаще других сов ее можно встретить днем. Длиннохвостая неясыть гнездится чаще всего в дуплистых деревьях.
«Малое количество таких деревьев в лесу — один из факторов ограничения распространения этого вида. Для того чтобы привлечь эту сову, необходимо изготовить из досок и вывесить в лесу гнездовой ящик, который сымитирует естественное дупло. Такие гнездовые ящики совы занимают охотно», — делится елабужский орнитолог Ринур Бекмансуров.
Так как дуплистых деревьев рядом с административным зданием нацпарка нет, то Ринур Бекмансуров намерен на днях смастерить для совы гнездо из ящика. По словам орнитолога, птица неслучайно поселилась возле административного здания. Значит, поблизости в лесу много мышей.
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