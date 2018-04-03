Редкая сова поселилась рядом с административным зданием «Нижней Камы»

Источник: ИА Татар-информ

Длиннохвостая неясыть довольно крупная сова и чаще других появляется открыто в городах в зимнее время, где ее привлекает возможность получить дополнительную еду. Кроме того, чаще других сов ее можно встретить днем. Длиннохвостая неясыть гнездится чаще всего в дуплистых деревьях.

«Малое количество таких деревьев в лесу — один из факторов ограничения распространения этого вида. Для того чтобы привлечь эту сову, необходимо изготовить из досок и вывесить в лесу гнездовой ящик, который сымитирует естественное дупло. Такие гнездовые ящики совы занимают охотно», — делится елабужский орнитолог Ринур Бекмансуров.