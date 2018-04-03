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04:06 (мск), источник: Губерния онлайн

На хамство водителей и кондукторов автобусов жалуются хабаровчане

Более сорока жалоб от пассажиров общественного транспорта получило профильное управление хабаровской мэрии с начала года. Горожан по-прежнему возмущает грубость водителей и кондукторов. Так, один из жителей краевой столицы пожаловался на водителя автобуса маршрута № 42, который нахамил в ответ на просьбу дать билет и наотрез отказывался объявлять остановки.

Источник: РИА "Новости"

«[До перевозчиков] доводим все жалобы пассажиров, чтобы они их разбирали со своими работниками и провели инструктаж, как избегать конфликтных ситуаций, — говорит начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый. — Бывает, что пассажиры тоже провоцируют скандал, но экипаж не должен реагировать — клиент всегда прав. Надо четко выполнять свою работу и не вступать в перепалки».

Среди других причин недовольства горожан — переполненные маршрутки в час пик и тот факт, что перевозчики самовольно меняют расписание, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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