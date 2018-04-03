На хамство водителей и кондукторов автобусов жалуются хабаровчане
Более сорока жалоб от пассажиров общественного транспорта получило профильное управление хабаровской мэрии с начала года. Горожан
Более сорока жалоб от пассажиров общественного транспорта получило профильное управление хабаровской мэрии с начала года. Горожан
«[До перевозчиков] доводим все жалобы пассажиров, чтобы они их разбирали со своими работниками и провели инструктаж, как избегать конфликтных ситуаций, — говорит начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый. — Бывает, что пассажиры тоже провоцируют скандал, но экипаж не должен реагировать — клиент всегда прав. Надо четко выполнять свою работу и не вступать в перепалки».
Среди других причин недовольства горожан — переполненные маршрутки в час пик и тот факт, что перевозчики самовольно меняют расписание, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
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