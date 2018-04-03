Из-за сильного ветра закроют паромное сообщение Ванино — Холмск

«Как только паром “Сахалин-10” прибудет в порт Ванино, сообщение прекратится. Это произойдёт в 11:00 по хабаровскому времени. Откроется переправа 4 апреля, но только с улучшением погодных условий», — сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в Сахалинском морском пароходстве.

Как ранее писало агентство, в начале недели на территорию региона придёт западный циклон. Ожидаются сильные порывы ветра и снегопад. Среднесуточная температура упадёт ниже нормы на 1−2 градуса. Больше всего достанется центральным и северным районам: Аяно-Майскому, Николаевскому, Тугуро-Чумиканскому и Ульчскому. Там пройдёт снег, местами сильный, ветер на побережье усилится до 22−27 метров в секунду.

РИА «Восток-Медиа» писало, что последний раз паромное сообщение между населёнными пунктами Ванино и Холмск закрывали 19 марта в превентивных целях. Тогда непогода продлилась недолго и через сутки порты возобновили работу. До этого переправу закрывали 9 марта, сообщение с материком наладили также на следующий день. В январе пассажиры ждали улучшения погодных условий два дня.