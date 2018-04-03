Из-за сильного ветра закроют паромное сообщение Ванино — Холмск
В Хабаровском крае закроют паромное сообщение Ванино — Холмск.
В Хабаровском крае закроют паромное сообщение Ванино — Холмск.
«Как только паром “Сахалин-10” прибудет в порт Ванино, сообщение прекратится. Это произойдёт в 11:00 по хабаровскому времени. Откроется переправа 4 апреля, но только с улучшением погодных условий», — сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в Сахалинском морском пароходстве.
РИА «Восток-Медиа» писало, что последний раз паромное сообщение между населёнными пунктами Ванино и Холмск закрывали 19 марта в превентивных целях. Тогда непогода продлилась недолго и через сутки порты возобновили работу. До этого переправу закрывали 9 марта, сообщение с материком наладили также на следующий день. В январе пассажиры ждали улучшения погодных условий два дня.
Подобная проблема с паромным сообщением возникает по причине непогоды каждую зиму. Сейчас у правительства России есть планы соединить два региона — Хабаровский край и Сахалинскую область — с помощью моста. Стоимость проекта магистрали с материка на остров оценивается в 400 миллиардов рублей. Проектируемая длина пути — 580 километров.
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