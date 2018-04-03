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04:15 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцам компенсируют 50% от ипотечной ставки

Жители Приморья, которые купили квартиры в новостройках, смогут снизить процентные ставки по ипотеке. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Источник: Reuters

Соответствующие изменения внесены в краевой закон «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае». С предложением об его оптимизации выступила корпорация развития жилищного строительства Приморского края (КРЖС).

Человек, приобретая квартиру в строящемся или недавно введённом в эксплуатацию доме, может компенсировать до 50% от уплаченных процентов. КРЖС предлагает разрешить этим людям рефинансировать свои кредиты без потери компенсации процентов.

«После внесения изменений в краевой закон каждый гражданин, который взял ипотеку с 2011 по 2018 год под ставку 13−16%, сможет подать заявление в корпорацию, чтобы выплачивать займ по новой сниженной процентной ставке. Мы уже начали консультировать людей, получающих компенсацию в рамках этого закона, и принимать от них документы на рефинансирование. Для тех, кто планирует взять ипотеку позже указанного срока, КРЖС разрабатывает отдельные программы», — рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития жилищного строительства» Роман Чернявский.

«Такое нововведение позволит существенно снизить нагрузку на семейный бюджет. Готовьте документы, чтобы краевое Законодательное собрание могло принять поправку в закон на ближайшем заседании», — отметил Андрей Тарасенко.

Глава края также одобрил работу корпорации по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой», по которой в случае рождения второго и третьего ребёнка у семей появилась возможность оформить или рефинансировать ипотечный займ под 6% годовых. Кроме того, врио губернатора дал поручение руководителю корпорации активизировать работу по разработке программ для получения ипотеки работникам социальной сферы.

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