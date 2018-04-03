Причиной пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» может быть короткое замыкание — СК

В Следственном комитете считают короткое замыкание наиболее вероятной причиной пожара в ТЦ «Зимняя Вишня».

Как сообщает информагентство «ТАСС» со ссылкой на главу СК РФ Александра Бастрыкина, короткое замыкание, вероятно, произошло в батутном зале. Кабели высокого напряжения были проложены через весь зал в нарушение всех правил. По сообщениям очевидцев, «пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими (поролоновыми) кубиками».

Самую большую группу погибших обнаружили перед закрытой дверью одного из кинозалов, в то время как вторая дверь этого кинозала была открыта. Все они отравились продуктами горения. По версии следствия, погибшие смотрели мультфильм, когда начался пожар. Как и предписывают инструкции по противопожарной безопасности, они заткнули все щели от дыма и стали ждать спасателей.