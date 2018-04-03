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04:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Причиной пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» может быть короткое замыкание — СК

Очаг возгорания находился в детском батутном центре.

В Следственном комитете считают короткое замыкание наиболее вероятной причиной пожара в ТЦ «Зимняя Вишня».

Как сообщает информагентство «ТАСС» со ссылкой на главу СК РФ Александра Бастрыкина, короткое замыкание, вероятно, произошло в батутном зале. Кабели высокого напряжения были проложены через весь зал в нарушение всех правил. По сообщениям очевидцев, «пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими (поролоновыми) кубиками».

Самую большую группу погибших обнаружили перед закрытой дверью одного из кинозалов, в то время как вторая дверь этого кинозала была открыта. Все они отравились продуктами горения. По версии следствия, погибшие смотрели мультфильм, когда начался пожар. Как и предписывают инструкции по противопожарной безопасности, они заткнули все щели от дыма и стали ждать спасателей.

В Кемерове Александр Бастрыкин встретился с родственниками погибших. Они попросили главу Следственного комитета дать оценку действиям пожарных и спасателей при пожаре в ТЦ. Родственники уверены, что шансы спасти их родных были.

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