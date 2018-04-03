Жители Иркутской области проголосовали за общественные территории

Голосование проводилось с 18 по 23 марта в 15 городах: Иркутске, Ангарске, Братске, Вихоревке, Зиме, Саянске, Тулуне, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Черемхово, Железногорске-Илимском, Шелехово, Нижнеудинске, Тайшете, Усть-Куте, а также в поселке Марково Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.
К примеру, в Усть-Куте горожане подтвердили, что сквер у стадиона «Водник» — самое популярное место отдыха. Именно его жители города хотят видеть ещё краше и современнее, поэтому благоустройство сквера заняло первое место в голосовании. Горожане желают придать новый облик пешеходной зоне вдоль улицы Кирова и площади у РКДЦ «Магистраль». В Шелехово жители отдали свои голоса за площадь у Шелеховской центральной больницы, сквер «Молодёжный» и Комсомольский бульвар.
Безусловно, самое большое количество проектов было представлено в Иркустке. Всего на голосование было выставлено 28 объектов, семь из них позиционировались как проекты городского значения, остальные распределили по четырем городским округам. Иркутяне пожелали, чтобы в первую очередь был благоустроен бывший Центральный парк культуры и отдыха, ныне историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», а также выбрали свои проекты во всех округах. В Правобережном округе победил сквер на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской, в Октябрьском округе — Лисихинский парк, в Свердловском — центральная площадь Академгородска, в Ленинском — сквер на пересечении улиц Сибирских партизан, Жукова и Шпачека.
«Не может не радовать, что возможность выбрать свое общественное пространство и отдать за него свой голос вызвала живой отклик у большого количества неравнодушных жителей Иркутской области, — прокомментировала председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова. — Важно отметить, что среди участников голосования было немало молодежи, учащихся школ, учреждений профессионального образования. Они проявили активную жизненную позицию, желание видеть свои города красивыми и уютными».
Комментируя итоги голосования, спикер ЗС Сергей Брилка подчеркнул, что теперь необходимо сделать все возможное, чтобы работы по благоустройству территорий-победительниц начались в самое ближайшее время, были проведены качественно и в срок.
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