Деньги на полигон ТБО в Михайловке попросят у премьер-министра РФ

Источник: AP 2018

По данным депутата, в 2017 году на возведение объекта было затрачено 48,4 млн рублей, а общая его стоимость — 206 млн рублей. Мэр Черемховского района Виктор Побойкин пояснил, что стройка развернулась почти на 12 га, её крайне трудно охранять. «У нас в этом году уже была кража, и это существенные затраты из бюджета, — сказал он. — Этот объект нужно заканчивать однозначно — чем раньше, тем лучше».

Как рассказала министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, в 2018 году министерство строительства РФ перераспределило 11 млн рублей со строительства полигона ТБО в Черемховском районе на продолжение работ по канализационно-очистным сооружениям в Иркутске. «Это не значит, что полигон в Михайловке будет закрыт или каким-то образом законсервирован, — заметила министр. — Есть предварительное положительное решение о выделении средств из резервного фонда председателя правительства Российской Федерации. Надеемся, что в ближайшее время получим подписанный премьером документ».

Виктор Побойкин напомнил, что на 2018 год для строительства полигона ТБО району довели 29,6 млн рублей из областного бюджета, 4,3 млн рублей предусмотрено в местном. «Если мы получим федеральную часть где-нибудь летом, мы просто физически не успеем закончить объект к концу года», — сказал он.