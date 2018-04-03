Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
58-летний Игорь Николаев показал подросшую дочку
7 квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
Министр Украины о Крымском мосте: убытки несутся
Звезды повеселились на дне рождении Сергея Лазарева
Нежная фотосессия пожилой модели покорила пользователей Сети
Как жить в России, если у тебя аутизм
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
06:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Деньги на полигон ТБО в Михайловке попросят у премьер-министра РФ

Деньги на завершение строительства полигона для твёрдых бытовых отходов в Михайловке Черемховского района правительство Иркутской области надеется получить из резервного фонда председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Вопрос об этом возник на сессии Законодательного собрания 28 марта 2018 года, когда депутат Игорь Гринберг поинтересовался судьбой стройки.

Источник: AP 2018

По данным депутата, в 2017 году на возведение объекта было затрачено 48,4 млн рублей, а общая его стоимость — 206 млн рублей. Мэр Черемховского района Виктор Побойкин пояснил, что стройка развернулась почти на 12 га, её крайне трудно охранять. «У нас в этом году уже была кража, и это существенные затраты из бюджета, — сказал он. — Этот объект нужно заканчивать однозначно — чем раньше, тем лучше».

Как рассказала министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, в 2018 году министерство строительства РФ перераспределило 11 млн рублей со строительства полигона ТБО в Черемховском районе на продолжение работ по канализационно-очистным сооружениям в Иркутске. «Это не значит, что полигон в Михайловке будет закрыт или каким-то образом законсервирован, — заметила министр. — Есть предварительное положительное решение о выделении средств из резервного фонда председателя правительства Российской Федерации. Надеемся, что в ближайшее время получим подписанный премьером документ».

Виктор Побойкин напомнил, что на 2018 год для строительства полигона ТБО району довели 29,6 млн рублей из областного бюджета, 4,3 млн рублей предусмотрено в местном. «Если мы получим федеральную часть где-нибудь летом, мы просто физически не успеем закончить объект к концу года», — сказал он.

Председатель ЗС Сергей Брилка подчеркнул, что Иркутской области нужно стараться быстрее получить деньги из резервного фонда Дмитрия Медведева. Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов пообещал доложить сроки финансирования на сессии ЗС в мае. «Однозначно позиция правительства — этот объект в любом случае должен быть закончен в рамках текущего финансового года», — сказал он.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
Агрессивный гусь испугал американских военных
Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки
В США скончался «первый шпион» времен Холодной войны
«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь