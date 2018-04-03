Сильный снег и метель ожидается в северных районах Хабаровского края
С 3 по 4 апреля под влияние циклона попадут пять районов.
С 3 по 4 апреля под влияние циклона попадут пять районов.
Жителям Хабаровского края рано отказываться от теплой одежды — в регион пришел циклон. Под его влияние попадут
По сообщению комитета правительства края по гражданской защите, мокрый снег ожидается в Хабаровском, Комсомольском, Ванинском и Совгаванском районах. Аналогичные осадки пройдут и в Бикинском, Нанайском, Амурском, Солнечном, Вяземском, имени Лазо районах. Циклон уйдет из региона только после 5 апреля.
— В ветреную погоду высок риск схода снега и наледи с крыш, поэтому постарайтесь не подходить вплотную к стенам зданий, обходите стороной сооружения с плохо зафиксированными элементами конструкций. Не оставляйте детей без присмотра, — подчеркнули в комитете.
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