Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
15-летний сын Яны Рудковской рассказал, как его наказывает мать
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Начинать готовиться: Киеву дали неожиданный совет насчет газа РФ
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
СМИ: Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
Министр Украины о Крымском мосте: убытки несутся
Звезды повеселились на дне рождении Сергея Лазарева
Нежная фотосессия пожилой модели покорила пользователей Сети
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10Скончался Сергей Мавроди
05:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Сильный снег и метель ожидается в северных районах Хабаровского края

С 3 по 4 апреля под влияние циклона попадут пять районов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 70% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Комсомольская правда

Жителям Хабаровского края рано отказываться от теплой одежды — в регион пришел циклон. Под его влияние попадут Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Николаевский, имени Полины Осипенко и Охотский районы. Также специалисты сообщают, что по долинам рек ветер усилится до 20 м/с, а на побережье Охотского моря скорость порывов достигнет 22−27 м/с.

По сообщению комитета правительства края по гражданской защите, мокрый снег ожидается в Хабаровском, Комсомольском, Ванинском и Совгаванском районах. Аналогичные осадки пройдут и в Бикинском, Нанайском, Амурском, Солнечном, Вяземском, имени Лазо районах. Циклон уйдет из региона только после 5 апреля.

Как отметили в ведомстве, в такой период возрастает риск возникновения ЧС. В связи с этим жителям края необходимо соблюдать меры предосторожности, особенно это касается водителей и пешеходов. Также настоятельно рекомендуется не выходить на лед и отложить поездки за пределы населенных пунктов.

— В ветреную погоду высок риск схода снега и наледи с крыш, поэтому постарайтесь не подходить вплотную к стенам зданий, обходите стороной сооружения с плохо зафиксированными элементами конструкций. Не оставляйте детей без присмотра, — подчеркнули в комитете.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 По комиксу "Ходячие мертвецы" снимут минимум еще один сериал
Пять неожиданных провокаторов аллергии: а вы их знаете?
МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
Лев запрыгнул в машину к студентам во время сафари (видео)
Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
Турция выдала «Росатому» лицензию на строительство АЭС «Аккую»
В США скончался «первый шпион» времен Холодной войны
Киев предложил обменять 20 россиян на заключенных украинцев
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь