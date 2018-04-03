Сильный снег и метель ожидается в северных районах Хабаровского края

Источник: Комсомольская правда

Жителям Хабаровского края рано отказываться от теплой одежды — в регион пришел циклон. Под его влияние попадут Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Николаевский, имени Полины Осипенко и Охотский районы. Также специалисты сообщают, что по долинам рек ветер усилится до 20 м/с, а на побережье Охотского моря скорость порывов достигнет 22−27 м/с.

По сообщению комитета правительства края по гражданской защите, мокрый снег ожидается в Хабаровском, Комсомольском, Ванинском и Совгаванском районах. Аналогичные осадки пройдут и в Бикинском, Нанайском, Амурском, Солнечном, Вяземском, имени Лазо районах. Циклон уйдет из региона только после 5 апреля.

Как отметили в ведомстве, в такой период возрастает риск возникновения ЧС. В связи с этим жителям края необходимо соблюдать меры предосторожности, особенно это касается водителей и пешеходов. Также настоятельно рекомендуется не выходить на лед и отложить поездки за пределы населенных пунктов.