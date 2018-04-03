Задерживать хулиганов в Хабаровске будут чиновники

В Хабаровске на дежурство заступила новая добровольная дружина «Правопорядок». Ее состав сформировали из сотрудников аппарата губернатора и правительства Хабаровского края. Чиновники будут помогать полицейским следить за общественной безопасностью в парковой зоне краевой набережной, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального правительства.

В минувшую пятницу активисты из «Правопорядка» вышли в свой первый рейд. Получив удостоверения и пройдя инструктаж, в течение двух часов они патрулировали маршрут от «Речного вокзала» до легкоатлетического манежа. За время дежурства добровольцы задержали и доставили в полицию пятерых граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

«Решение создать дружину было принято не случайно, — отметил и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам безопасности Сергей Кирилюк. — Мы давно хотели поддержать движение своим примером. Пока планируем выходить на дежурство каждую пятницу, но график может меняться в зависимости от необходимости. В составе дружины несколько десятков человек. Будем распределять усилия».

В настоящее время в Хабаровске успешно действуют 13 народных дружин. Добровольцы совместно с полицейскими патрулируют улицы, следят за безопасностью в парках и скверах, принимают участие в рейдах по злачным местам, проверяют неблагополучные семьи. А всего в регионе создано уже 146 формирований, в которых состоят свыше 1400 человек.