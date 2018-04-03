Задерживать хулиганов в Хабаровске будут чиновники
В народную дружину «Правопорядок» вошли специалисты аппарата губернатора и правительства Хабаровского края.
В народную дружину «Правопорядок» вошли специалисты аппарата губернатора и правительства Хабаровского края.
В Хабаровске на дежурство заступила новая добровольная дружина «Правопорядок». Ее состав сформировали из сотрудников аппарата губернатора и правительства Хабаровского края. Чиновники будут помогать полицейским следить за общественной безопасностью в парковой зоне краевой набережной, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в
«Решение создать дружину было принято не случайно, — отметил и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам безопасности Сергей Кирилюк. — Мы давно хотели поддержать движение своим примером. Пока планируем выходить на дежурство каждую пятницу, но график может меняться в зависимости от необходимости. В составе дружины несколько десятков человек. Будем распределять усилия».
В настоящее время в Хабаровске успешно действуют 13 народных дружин. Добровольцы совместно с полицейскими патрулируют улицы, следят за безопасностью в парках и скверах, принимают участие в рейдах по злачным местам, проверяют неблагополучные семьи. А всего в регионе создано уже 146 формирований, в которых состоят свыше 1400 человек.
В 2017 году благодаря усилиям дружинников в Хабаровском крае раскрыто 27 преступлений. Активисты помогли правоохранителям пресечь свыше 1200 различных правонарушений.
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