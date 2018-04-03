Житель Амурского района приехал работать в Хабаровск и пропал без вести

Источник: Губерния онлайн

Вечером 27 марта житель поселка Лесного Амурского района без вести пропал в Хабаровске. В последний раз 25-летнего Степана Мельника видели в Индустриальном районе. Сельчанин приехал в краевую столицу, чтобы устроиться на работу, сообщает портал «Губерния».

Вчера к поискам Степана Мельника подключились хабаровские волонтеры. Об этом рассказала координатор добровольческого отряда «Лига Спас» Олеся Кутепова.

«Степан приехал в Хабаровск 27 марта, чтобы трудоустроиться электриком в детскую инфекционную больницу имени Пиотровича. Вечером в день приезда он пришел в гости к своему приятелю переночевать, но по каким-то причинам передумал и примерно в 23:00 отправился на железнодорожный вокзал. Собеседование у него было назначено на следующий день. Вскоре после визита к другу телефон Степана стал недоступен. В последний раз пропавшего видели на Краснореченской улице. Сейчас парня ищут полицейские и родственники», — сказала Олеся Кутепова.

В день пропажи Степан Мельник был одет в черную кепку, куртку красного цвета, черные спортивные трико и черные туфли. Приметы: рост 166−168 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-русые, на лице веснушки. Особые приметы: с детства плохие слух и зрение, носит очки-хамелеоны.