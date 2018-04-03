Житель Амурского района приехал работать в Хабаровск и пропал без вести
От молодого человека уже неделю нет вестей.
От молодого человека уже неделю нет вестей.
Вечером 27 марта житель поселка Лесного Амурского района без вести пропал в Хабаровске. В последний раз 25-летнего Степана Мельника видели в Индустриальном районе. Сельчанин приехал в краевую столицу, чтобы устроиться на работу, сообщает портал «Губерния».
«Степан приехал в Хабаровск 27 марта, чтобы трудоустроиться электриком в детскую инфекционную больницу имени Пиотровича. Вечером в день приезда он пришел в гости к своему приятелю переночевать, но по
В день пропажи Степан Мельник был одет в черную кепку, куртку красного цвета, черные спортивные трико и черные туфли. Приметы: рост 166−168 сантиметров, глаза голубые, волосы
Если вам
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