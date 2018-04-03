Специальный автобус запустят во Владивостоке на пасху
В пасхальные дни на Морское кладбище Владивостока можно будет добраться на автобусе маршрута № 6, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
В пасхальные дни на Морское кладбище Владивостока можно будет добраться на автобусе маршрута № 6, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
В пасхальные дни — с 7 по 13 апреля — и в родительские дни 14, 15 и 17 апреля для посещения мест захоронений на Морском кладбище жители Владивостока могут воспользоваться автобусным маршрутом № 6 «Луговая — Морское кладбище».
Как сообщили в управлении транспорта администрации города, посадка пассажиров в автобус на площади Луговой осуществляется на остановочных пунктах маршрутов № 39 и 31К.
Михаил Грач.
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