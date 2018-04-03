Красноярцы могут познакомиться с эволюцией гаджетов на выставке «Назад в Будущее»

До середины апреля каждый житель Красноярска может познакомиться с эволюцией гаджетов и технологий на выставке «Назад в Будущее» в ТЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23).

Гости выставки могут познакомься с первым в мире семейным роботом Джибо, посмотри настоящий бой молний, сделай свой узор из магнитной жидкости, прикоснуться к голограмме, научиться управлять квадрокоптером одним взмахом руки, прокатиться на скейте из фильма «Назад в будущее» и не только.

«Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой вам в интересной и доступной форме расскажут о каждом экспонате, его уникальных возможностях и его первых прототипах, — рассказали организаторы.

Красноярцы могут получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.