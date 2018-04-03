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06:14 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы могут познакомиться с эволюцией гаджетов на выставке «Назад в Будущее»

Выставка будет работать в Красноярске до 15 апреля.

До середины апреля каждый житель Красноярска может познакомиться с эволюцией гаджетов и технологий на выставке «Назад в Будущее» в ТЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23).

Гости выставки могут познакомься с первым в мире семейным роботом Джибо, посмотри настоящий бой молний, сделай свой узор из магнитной жидкости, прикоснуться к голограмме, научиться управлять квадрокоптером одним взмахом руки, прокатиться на скейте из фильма «Назад в будущее» и не только.

«Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой вам в интересной и доступной форме расскажут о каждом экспонате, его уникальных возможностях и его первых прототипах, — рассказали организаторы.

Красноярцы могут получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.

Выставка «Назад в будущее» будет работать в Красноярске до 15 апреля. Узнать подробнее о выставке можно на официальном сайте, по тел. (391) 271−35−75 или в соцсетях — «ВКонтакте» или Instagram.

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