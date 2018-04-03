В Красноярске прошли гастроли студентов школы-студии МХАТ

Эта труппа хорошо известна нашему краю — в прошлом году она представила постановку по жизни и творчестку Корнея Чуковского «ЧудоЧудоЧеловек». В этот раз четверокурсники школы-студии МХАТ привезли спектакль «Безымянная звезда» — романтическую трагикомедию по одноимённому произведению румынского драматурга Михая Себастиана.



В этом году вместе с труппой приехал и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий — «Русал» организовал творческую встречу с мэтром. Подарком для красноярцев стала возможность увидеть на сцене нашу землячку — победительницу музыкального шоу «Голос» Дарью Антонюк. Она дала практические советы красноярцам, решившим поступать в школу-студию МХАТ на курс Золотовицкого в этом году.



Все эти культурные события — часть большой совместной программы Школы-студии МХАТ, «Русала» и фонда Олега Дерипаски «Вольное дело», которая реализуется уже более 10 лет. А впервые в этом году в Красноярске состоялось прослушивание всех желающих учиться на актерском факультете знаменитого театрального вуза. Отобраны восемь человек, они получили приглашение в Москву.



Дмитрий БЫЗОВ.