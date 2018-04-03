Москвич по суду забрал на воспитание дочь из Слюдянского района
Гражданин Х., который живёт в Москве и работает в авиакомпании, через суд добился передачи ему на воспитание семилетней дочери, проживавшей в Слюдянском районе.
Гражданин Х., который живёт в Москве и работает в авиакомпании, через суд добился передачи ему на воспитание семилетней дочери, проживавшей в Слюдянском районе.
Как сообщает 3 апреля 2018 года
Мужчина обратился в Слюдянский районный суд с иском о передаче дочери на его воспитание. Суд исковое заявление удовлетворил, определил место жительства девочки с отцом, но мать скрылась вместе с ребёнком. Через месяц девочка вновь стала посещать школу. Судебные приставы повторно выехали по месту проживания гражданки А., которая после беседы с ними, представителями отдела опеки и комиссии по делам несовершеннолетних Слюдянского района и социальным педагогом из школы добровольно передала дочь отцу. Ребёнок вместе с ним улетел в Москву.
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