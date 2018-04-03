Москвич по суду забрал на воспитание дочь из Слюдянского района

Как сообщает 3 апреля 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, мать девочки, гражданка А, официально не трудоустроена, у неё есть ещё трое несовершеннолетних детей, живут они вместе с родственниками. Родители ребёнка эмигрировали из Узбекистана 15 лет назад, в официальном браке не состояли, совместно не проживали. Гражданин Х. постоянно участвовал в воспитании дочери, помогал материально, общался с ней по телефону, забирал на каникулы к себе в Москву.