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06:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Москвич по суду забрал на воспитание дочь из Слюдянского района

Гражданин Х., который живёт в Москве и работает в авиакомпании, через суд добился передачи ему на воспитание семилетней дочери, проживавшей в Слюдянском районе.

Как сообщает 3 апреля 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, мать девочки, гражданка А, официально не трудоустроена, у неё есть ещё трое несовершеннолетних детей, живут они вместе с родственниками. Родители ребёнка эмигрировали из Узбекистана 15 лет назад, в официальном браке не состояли, совместно не проживали. Гражданин Х. постоянно участвовал в воспитании дочери, помогал материально, общался с ней по телефону, забирал на каникулы к себе в Москву.

Мужчина обратился в Слюдянский районный суд с иском о передаче дочери на его воспитание. Суд исковое заявление удовлетворил, определил место жительства девочки с отцом, но мать скрылась вместе с ребёнком. Через месяц девочка вновь стала посещать школу. Судебные приставы повторно выехали по месту проживания гражданки А., которая после беседы с ними, представителями отдела опеки и комиссии по делам несовершеннолетних Слюдянского района и социальным педагогом из школы добровольно передала дочь отцу. Ребёнок вместе с ним улетел в Москву.

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