Качество воздуха снизится во вторник в пяти городах Казахстана

В 9 городах страны — Атырау, Актау, Костанай, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Уральск метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.
В городах Талдыкорган, Шымкент, Караганда, Актобе и Алматы метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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