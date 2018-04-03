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07:49 (мск), источник: Kazinform

Качество воздуха снизится во вторник в пяти городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Метеорологические условия 3 апреля способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере пяти городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Kazinform

В 9 городах страны — Атырау, Актау, Костанай, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Уральск метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

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В городах Талдыкорган, Шымкент, Караганда, Актобе и Алматы метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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