Качество воздуха снизится во вторник в пяти городах Казахстана

Источник: Kazinform

В 9 городах страны — Атырау, Актау, Костанай, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Уральск метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Читайте также В ДЧС рассказали о ситуации в Зыряновске

В городах Талдыкорган, Шымкент, Караганда, Актобе и Алматы метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.