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06:03 (мск), источник: АиФ Красноярск

Власти Красноярского края подарили детям-инвалидам некачественные подарки

На такие подарки было потрачено более 2 млн рублей.

Источник: AP 2018

В Красноярском крае чиновники сэкономили на подарках для детей-инвалидов и неполных семей. К такому выводу пришил в краевой прокуратуре.

Подарки были закуплены детям в честь Нового года. Министерства социальной политики края заключило договор с фирмой, которая ранее была занесена в реестр недобросовестных поставщиков. Чиновники данную информацию не стали проверять, а выделили 2 миллиона 188 тысяч рублей на сладкие подарки, не проводя при этом экспертизу качества.

«Позже выяснилось, что до 60% кондитерских изделий не соответствовали стандартам качества. Кроме того, в подарках были не те сладости, что указывались в условиях контракта», — уточнили в ведомстве.

В отношении и.о. председателя правительства края было вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Двух должностных лиц министерства привлекли к дисциплинарной ответственности. Теперь чиновники пытаются взыскать с подрядчика убытки.

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