Печально известный долгострой в центре Уфы возьмут под охрану

Одним из вопросов повестки было обеспечение охраны общественного порядка.
Глава администрации Кировского района Динар Халилов отметил, что долгострой по адресу: улица Кирова, 43/2, как всякий объект строительства, должен иметь ограждение, исключающее свободный и беспрепятственный доступ неопределенного круга лиц. Он предложил включить долгострой в маршрут патрулирования патрульно-постовой службы, а в дневное время суток обеспечить охрану общественного порядка на объекте сотрудниками управления общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних по Кировскому району.
Участники совещания сошлись во мнении, что необходимо усилить муниципальный земельный контроль. В частности, совместно с сотрудниками управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды с недобросовестным застройщиком.
Стоит отметить, что заброшенное здание не раз поджигалось лицами без определенного места жительства. В марте 2017 года у знаменитого недостроя было замечено бурильное устройство. В феврале 2018 года в шахте лифта долгостроя нашли мертвой пропавшую студентку БГМУ.
Как сообщалось ранее, в марте Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего и 36-летнего уфимцев по статье «мошенничество». Разиф Абдрашитов, являясь председателем правления ЖСК «Дуслык-Строй», вместе с директором ООО «ЭнергоТехСервис» Андреем Чеботаревым выступили инвестором и генподрядчиком строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Кирова 43/2. Нарушив проектно-сметную документацию, по которой предполагалось возвести 10-этажный дом с 65 квартирами, обвиняемые заключили с гражданами договоры купли-продажи 99 квартир на сумму более 307 млн рублей. Свои обязательства они выполнять не собирались и потратили деньги дольщиков на собственные цели, в том числе на покупку дорогостоящих автомобилей бизнес-класса. В зависимости от роли и степени участия они обвинялись в совершении преступлений по статьям «мошенничество» и «легализация денежных средств, добытых преступным путем».
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