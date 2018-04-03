Печально известный долгострой в центре Уфы возьмут под охрану

Одним из вопросов повестки было обеспечение охраны общественного порядка.

Глава администрации Кировского района Динар Халилов отметил, что долгострой по адресу: улица Кирова, 43/2, как всякий объект строительства, должен иметь ограждение, исключающее свободный и беспрепятственный доступ неопределенного круга лиц. Он предложил включить долгострой в маршрут патрулирования патрульно-постовой службы, а в дневное время суток обеспечить охрану общественного порядка на объекте сотрудниками управления общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних по Кировскому району.

Участники совещания сошлись во мнении, что необходимо усилить муниципальный земельный контроль. В частности, совместно с сотрудниками управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды с недобросовестным застройщиком.

Стоит отметить, что заброшенное здание не раз поджигалось лицами без определенного места жительства. В марте 2017 года у знаменитого недостроя было замечено бурильное устройство. В феврале 2018 года в шахте лифта долгостроя нашли мертвой пропавшую студентку БГМУ.