Екатеринбургу вновь обещают похолодание
В Свердловскую область по прогнозам синоптиков вновь идет похолодание.
В Свердловскую область по прогнозам синоптиков вновь идет похолодание.
К счастью, кратковременное. 3 апреля температура воздуха поднимется до 4−6 градусов ниже нуля после -8 градусов ночью.
К середине недели дневные температуры вновь должны приблизиться к нулевой отметке, однако оттепелей синоптики пока не обещают.
Существенных осадков в ближайшее время в Екатеринбурге при этом также ждать не стоит.
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