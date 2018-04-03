Екатеринбургу вновь обещают похолодание

Источник: Reuters

К счастью, кратковременное. 3 апреля температура воздуха поднимется до 4−6 градусов ниже нуля после -8 градусов ночью.

К середине недели дневные температуры вновь должны приблизиться к нулевой отметке, однако оттепелей синоптики пока не обещают.