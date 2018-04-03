У храма-вагона в Хабаровске появился купол

«У нас есть инициативные благодетели. Они сами сделали купол, привезли его и установили. Я только освятил крест, остальное всё сделали сами. Строительство полноценного храма — дело не быстрое, временный не выделялся на территории, а здание-то особое, там осуществляются богослужения, крещения, отпевания. Должна быть определённая символика, чтобы люди издалека видели храм. Очень приятно, что это сделали сами люди», — рассказал настоятель храма иерей Андрей Конев.

Агентство писало, что в 2016 году под строительство церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в посёлке выделили отдельное место, но денег на строительство храма с пятью куполами и фруктовым садом не было. Всё лето приход находился в военной палатке, переехать в которую пришлось после того, как новый директор Хабаровского судостроительного колледжа, где прежде располагался храм, не захотел продлевать для него аренду. В преддверии холодов в Хабаровск из Комсомольска-на-Амуре привезли вагон-храм, который в составе поезда «Терапевт Тимофей Мудров» посещал отдалённые посёлки.

В храме не было света, воды и тепла, а прихожане жаловались на недостаток места. Эти проблемы к зиме устранили, а проблему с недостатком площади решила военная палатка — там до сих пор проводят встречи с верующими, церковные праздники. В будущем там планируют расположить читальный зал и место для воскресной школы.

Строительство полноценного храма начнётся уже этим летом. Сейчас на площадке, выделенной приходу, подготавливают фундамент, на участок завели необходимый для возведения церкви кирпич.

«Планируем летом начать установку свай под фундамент. А дальше всё зависит от полноты пожертвований. Это народная стройка», — отметил настоятель храма.