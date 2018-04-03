У храма-вагона в Хабаровске появился купол
У православного
У православного
«У нас есть инициативные благодетели. Они сами сделали купол, привезли его и установили. Я только освятил крест, остальное всё сделали сами. Строительство полноценного храма — дело не быстрое, временный не выделялся на территории, а
Агентство писало, что в 2016 году под строительство церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в посёлке выделили отдельное место, но денег на строительство храма с пятью куполами и фруктовым садом не было. Всё лето приход находился в военной палатке, переехать в которую пришлось после того, как новый директор Хабаровского судостроительного колледжа, где прежде располагался храм, не захотел продлевать для него аренду. В преддверии холодов в Хабаровск из
Строительство полноценного храма начнётся уже этим летом. Сейчас на площадке, выделенной приходу, подготавливают фундамент, на участок завели необходимый для возведения церкви кирпич.
«Планируем летом начать установку свай под фундамент. А дальше всё зависит от полноты пожертвований. Это народная стройка», — отметил настоятель храма.
После завершения стройки временный храм планируют оставить на площадке, места для него хватит.
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