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06:54 (мск), источник: VN.ru

Памятник воинам-интернационалистам на Красном проспекте будут завершать

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и активисты Российского Союза ветеранов Афганистана пришли к решению, что памятник воинам-интернационалистам должен быть достроен.

Памятный комплекс — это не одна машина, что уже установлена на аллее Красного проспекта. Необходим полноценный мемориал.

«Принципиальное решение есть, я его поддерживаю. Что касается средств нашей региональной субсидии, то подтверждаю, что до общественной организации дойдет максимально возможная сумма. Если этих средств не хватит, будем разговаривать с возможными исполнителями, представителями бизнеса, просить помочь. Я готов в этом участвовать», — говорит Андрей Травников.

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