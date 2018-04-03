Памятник воинам-интернационалистам на Красном проспекте будут завершать

Памятный комплекс — это не одна машина, что уже установлена на аллее Красного проспекта. Необходим полноценный мемориал.

«Принципиальное решение есть, я его поддерживаю. Что касается средств нашей региональной субсидии, то подтверждаю, что до общественной организации дойдет максимально возможная сумма. Если этих средств не хватит, будем разговаривать с возможными исполнителями, представителями бизнеса, просить помочь. Я готов в этом участвовать», — говорит Андрей Травников.