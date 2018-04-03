Памятник воинам-интернационалистам на Красном проспекте будут завершать
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и активисты Российского Союза ветеранов Афганистана пришли к решению, что памятник
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и активисты Российского Союза ветеранов Афганистана пришли к решению, что памятник
Памятный комплекс — это не одна машина, что уже установлена на аллее Красного проспекта. Необходим полноценный мемориал.
«Принципиальное решение есть, я его поддерживаю. Что касается средств нашей региональной субсидии, то подтверждаю, что до общественной организации дойдет максимально возможная сумма. Если этих средств не хватит, будем разговаривать с возможными исполнителями, представителями бизнеса, просить помочь. Я готов в этом участвовать», — говорит Андрей Травников.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.